Un texte de Lyssia Baldini



Comment construire un village situé dans un pays qui reçoit près d’une vingtaine de typhons chaque année?

Le typhon Haiyan, aux Philippines, a fait plus de 6000 morts en 2013 Photo : Courtoisie-Développement et paix

Le documentaire raconte l'initiative des Philippins lors de la construction. La population locale a trouvé un nouveau un lopin de terre pour le transformer en village. En tout ce sont 700 familles qui ont mis la main à la terre… La communauté a choisi le nom de sa nouvelle demeure : le village du pape François.

L’organisme Développement et paix a participé au projet et a mis en œuvre un programme de construction et d’aide aux communautés en s’appuyant sur l’expertise locale.

Le village est maintenant terminé à 85 %. L'électricité, les panneaux solaires, et le système de distribution de l'eau restent à être complétés.

Voici le terrain où le village du pape François a été construit Photo : Courtoisie-Développement et paix

L’une des particularités du village est son école. Elle a été principalement financée par le Conseil scolaire catholique de la ville de Saint-Albert, en Alberta. C’est suite à plusieurs campagnes de financement que le conseil scolaire a amassé plus de 250 000 $. Les fonds ont été transmis à l'organisme Développement et paix.

La nouvelle école, maintenant terminée, peut accueillir près de 600 élèves. Elle a été construite en ciment, avec des fondations plus profondes et solidifiées par des tiges d’aciers, pour assurer une plus grande stabilité.

Elle sert également de centre d’évacuation en cas d’urgence comme lors de typhons ou autres désastres naturels.

Les gens de la communauté construisent l'école Photo : Courtoisie-Développement et paix

Le documentaire met aussi l’accent sur le travail équitable. Les travailleurs, autant les femmes que les hommes, ont reçu plusieurs formations afin qu’ils deviennent certifiés dans plusieurs métiers tels qu’en plomberie, en électricité et en maçonnerie.

L'organisme Développement et Paix aide les communautés en les engageant dans la reconstruction Photo : Courtoisie-Développement et paix

Après la tempête: Construire le village du pape François démontre l’importance de faire participer la population locale dans la construction de son village, de lui fournir les bons outils pour se responsabiliser et assurer son autonomie.

Voici la bande annonce du documentaire :

Le film est présenté en grande première albertaine, en français, le lundi 24 septembre, à 19 h, à la paroisse Saint-Thomas d'Aquin à Edmonton. Il sera également présenté en anglais le 22 novembre à Saint-Albert pour remercier la communauté.