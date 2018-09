Une nouvelle bouleversante

Lorsque Ben Johnson arrive à Séoul, il est perçu comme un héros national. L'athlète canadien est devenu champion du monde l’année précédente et entend bien arriver au sommet du podium olympique.

Ce qu’il accomplit haut la main, en battant son propre record mondial à l'épreuve du 100 mètres avec un temps de 9,79 secondes.

L’athlète canadien est encensé, mais la victoire est éphémère.

Un test de dépistage se révèle positif. On découvre des traces de stanozolol, un stéroïde anabolisant, dans son urine. La chute du héros sera longue et ardue.

Ben Johnson, jusqu’alors la grande vedette des Olympiques, est banni des Jeux de Séoul. Sa médaille d’or pour la course aux 100 mètres lui est retirée et son record est annulé. De plus, les membres du Comité international olympique (CIO) l'écartent de la compétition pour deux ans.

Chez les athlètes canadiens dans le village olympique, c’était la consternation alors que les journalistes leur apprenaient la nouvelle au réveil. Raymond Saint-Pierre

Au Téléjournal du 26 septembre 1988, le journaliste Raymond Saint-Pierre, sur place en Corée du Sud, témoigne de l’onde de choc de la nouvelle. Les répercussions se ressentent non seulement au village olympique, mais également au Canada et à travers le monde.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal, 26 septembre 1988

Ben Johnson est désavoué. Pour plusieurs athlètes, la disqualification est perçue comme une honte.

On accuse le coureur d’avoir entaché l’esprit des Jeux olympiques et d’avoir placé le Canada dans l’embarras sur la scène sportive mondiale.

Pourtant, sa famille et ses partisans continuent d’espérer qu’il s’agit d’une erreur. Il est difficile de concevoir que l’enfant chéri de l’athlétisme a usé de stéroïdes pour parvenir au sommet de la discipline.

Dans les semaines qui suivent la disqualification, une fois la poussière retombée, l’opinion semble toutefois s’apaiser.

Dans les rues de Montréal, au bulletin de nouvelles Montréal ce soir du 4 octobre 1988, on s’interroge sur la possibilité d’un retour de Ben Johnson à l’athlétisme.

Et la majorité des gens questionnés semble être en faveur de la réhabilitation de l’athlète qui a été « victime d’un système ».

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Montréal ce soir, 4 octobre 1988

Ce sentiment favorable ne se répercute pourtant pas dans les hautes sphères du sport canadien. L’affaire Johnson ouvre un long processus de questionnement et d’évaluation de l’usage du dopage dans les sports.

La Commission Dubin et le dopage

Dès l’annonce du résultat positif, Ben Johnson nie tout. Mais lumière doit être faite sur le scandale de Séoul.

L’affaire tombe entre les mains du gouvernement fédéral. Jean Charest, alors ministre des Sciences et des Sports, met sur pied une commission d'enquête qui vise à enrayer le fléau du dopage dans le sport.

La lourde charge est confiée au juge Charles Dubin. Pendant plusieurs mois, il entend des témoignages-chocs d'athlètes avouant avoir consommé des stéroïdes. Parmi les témoignages, Charlie Francis, l'entraîneur de Ben Johnson, admet devant la Commission que son protégé prenait des substances interdites depuis 1981.

Le 13 juin 1989, c’est au tour du principal intéressé d’être entendu par la Commission Dubin. En présence des membres de sa famille, il admet s’être dopé et offre ses excuses aux Canadiens.

Le journaliste Claude Gervais à Toronto résume le témoignage de l’athlète au Téléjournal du 13 juin 1989.

Un contenu vidéo, précédé d'une ou plusieurs publicités, est disponible pour cet article Téléjournal, 13 juin 1989

Le juge Charles Dubin remet son rapport en 1990 et présente 70 recommandations. Il conclut que les politiques et procédures en matière de dépistage dans les sports s'avèrent insuffisantes.

Il refuse d’exonérer Ben Johnson, mais admet qu'une part du blâme revient à son entraîneur et à son médecin.

L’affaire Johnson et la Commission Dubin amènent le Canada à devenir un leader mondial dans la lutte contre le dopage dans le sport amateur.

L'Organisme antidopage canadien est créé en 1991.