Un texte de Thomas Deshaies

La situation des Autochtones, surreprésentés dans les prisons québécoises, a été maintes fois décriée par le passé, notamment concernant des violations de droits fondamentaux.

Un récent jugement de la Cour supérieure dénonce d’ailleurs une « injustice criante » dans l’administration de la justice au Nunavik. Puisqu’il n’existe aucun établissement de détention, les condamnés ne peuvent suivre une peine discontinue, soit de quelques jours par semaine.

Le sous-ministre associé à la Direction générale des services correctionnels, Jean-François Longtin, n’a toutefois pas voulu se prononcer sur ce jugement, lorsque questionné sur le sujet. La Cour supérieure a donné un délai de six mois au ministère de la Sécurité publique pour agir. Il y a une décision d’aller en appel ou non, puis je vais me réserver tout autre commentaire , a-t-il répondu.

Le coût élevé pour effectuer des appels a aussi été abordé, ainsi que la difficulté pour les détenus incarcérés dans des prisons éloignées de maintenir un lien familial.

Il y a une certaine « incompréhension », selon M. Longtin

La procureure Christine Renaud a aussi interpellé M. Longtin sur le peu de libérations conditionnelles octroyées aux détenus autochtones. Il y a environ 55 % des allochtones [qui obtiennent une libération conditionnelle], et 23 % pour les Autochtones , a rappelé Me Renaud.

Les raisons sont « multiples », a rétorqué M. Longtin, tout en constatant qu’il y a moins de détenus autochtones qui demandent des libérations. Il y a moins de demandes, là on a une problématique, moins de demandes par décision? Ou parce qu’il y a une incompréhension du système, une insécurité? Là je pense qu’il y a quelque chose à regarder , a-t-il déclaré.

Quand la personne arrive, est-ce qu’il y a une incompréhension? Probablement. C’est pour cela qu’on veut mettre des éléments facilitants en place. Jean-François Longtin

Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour repenser le système plutôt que d’avoir des initiatives à la pièce? , a demandé la procureure de la commission. C’est une question extrêmement large , a répondu M. Longtin, tout en précisant qu’il administre les décisions du tribunal et qu’il y a à regarder avec le système de justice tout l’aspect des mesures alternatives .

Un programme d’accompagnement et un quartier cellulaire en construction

Même si Jean-François Longtin a admis qu’il restait beaucoup de chemin à faire, il a cité quelques initiatives en cours, dont la construction d’un nouveau quartier cellulaire dans le Nord-du-Québec et la mise sur pied d’un programme d’accompagnement.

Le quartier cellulaire serait opérationnel en 2021. L’élément clé là-dedans, c’est d’assurer dans l’espace gouvernemental qu’il y ait une ouverture à la différence , a souligné M. Longtin.

Le sous-ministre a conclu son témoignage en affirmant que les solutions doivent être le fruit d’une collaboration étroite entre les différents acteurs.