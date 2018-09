Devenez reporter d’un jour avec l’équipe de RDI

C’est votre chance de découvrir le métier de journaliste! Faites votre première expérience en tant que journaliste terrain et produisez un reportage sur les Journées de la culture à Radio-Canada. Vous pourrez du même coup rencontrer des personnalités de l’information, notamment Céline Galipeau, Marie-Maude Denis, Pascale Nadeau et Alain Crevier.

De 10 h à 15 h

Faites un atelier amusant et éducatif

En compagnie de leurs personnages jeunesse préférés, les enfants pourront participer à une tonne d’ateliers amusants dans la zone Jeunesse. Ari Cui Cui sera sur place pour un spectacle haut en couleur, deux comédiens de la nouvelle série Les Sapiens se prêteront au jeu d’une session de photos rigolotes, et les animateurs de Vite pas vite vous donneront accès à leur laboratoire de la vitesse et du ralenti.

De 10 h à 15 h

Visitez le chantier de la nouvelle Maison de Radio-Canada

Venez voir la nouvelle Maison de Radio-Canada. Au menu : visite du chantier, images du chantier à vol d’oiseau captées en direct par un drone, construction d’un édifice pour les plus jeunes et, bien sûr, la réponse aux questions que vous vous posez sur le bâtiment.

*Il est à noter que pour respecter les normes de sécurité, un chandail avec manches et un pantalon mi-long ou long sont obligatoires pour visiter le chantier. Les visiteurs doivent être âgés de 12 ans et plus.

De 10 h à 15 h

Rencontrez des personnalités issues de vos séries préférées

Venez discuter et prendre un égoportrait avec les animateurs et comédiens de vos séries et émissions favorites, dont Unité 9, District 31, Les Simone, Ruptures et L’épicerie. Vous pourrez en plus visiter les plateaux d’Entrée principale, de Marina Orsini et des Enfants de la télé, ou encore vous mettre dans la peau d’un invité avec les chanteurs d’En direct de l’univers!

De 10 h à 15 h

Vivez l’expérience Rythmopolis ICI Musique en 360 degrés

Connaissez-vous le grand spectacle immersif Rythmopolis? Vous ne pourrez pas mieux l’apprécier qu’à travers notre vidéo en 360 degrés! Rythmopolis a été présenté en plein air cet été, sur la place des Festivals, à Montréal. Il combine les percussions, les arts de la rue et la réalité virtuelle.

De 10 h à 15 h

Découvrez le monde en 5 langues

Cinq membres de l’équipe de Radio Canada International (RCI) seront sur place pour vous présenter la variété de l’offre de RCI en cinq langues! En arabe, en mandarin, en espagnol et, bien sûr, en français ou en anglais, notre équipe aura la réponse à toutes vos questions.

De 10 h à 15 h

Rencontrez des animaux... pas très domestiques!

Un biologiste du Zoo de Granby vous accueillera dans la zone Explora sauvage pour répondre à toutes vos questions. Par contre, il ne sera pas seul! Plusieurs animaux, dont un rapace, un reptile et un rongeur, l’accompagneront pour la Journée de la culture. Les tout-petits pourront se métamorphoser en la créature de leur choix grâce à la magie du maquillage.

De 10 h à 14 h 30

Entrez dans l’univers des mots avec France Beaudoin

L’animatrice est à la barre de la nouvelle émission Pour emporter, sur ICI ARTV, qui se penche sur les mots. Venez donc faire honneur à des mots parfois drôles, parfois touchants, provenant de toutes sortes d’ouvrages littéraires. France Beaudoin sera de la partie entre 13 h 30 et 14 h.

De 10 h à 14 h 30

Assistez à une émission de radio d’ICI Première

Des émissions d’ICI Première seront enregistrées devant vos yeux, tout au long de la journée. Découvrez du même coup trois nouveautés de la chaîne : Pas tous en même temps, une émission culturelle animée par Karyne Lefebvre, Moteur de recherche, avec le spécialiste techno Matthieu Dugal, et Pouvez-vous répéter la question, menée par Pierre Brassard, qui sera pour l’occasion entouré de collègues animateurs d’ICI Première.

De 10 h 30 à 14 h 30

Assistez à une prestation de cheerleading

Les athlètes de la série Cheerleading, élèves de l’école Flyers All-Starz, présenteront une routine exclusive à plusieurs reprises sur le parvis de la Maison de Radio-Canada et pourront répondre à toutes vos questions. Psitt! Regardez la série dans la section Véro.tv de Tou.tv pour rencontrer les meneuses et meneurs de claque avant dimanche prochain.

10 h 45, 11 h, 11 h 30 et 11 h 45

Pour toute l’information sur les Journées de la culture à la Maison de Radio-Canada, cliquez ici.