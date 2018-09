un texte de Lyne-Françoise Pelletier

Les autres candidats, Sarah Climenhaga, Saron Gebresellassi et Gautam Nath, ont aussi participé au débat. Tous ont un volet sur les arts dans leur programme électoral et ils ont répondu à un sondage de l'organisation.

La candidate à la mairie de Toronto, Faith Goldy, qui n'avait pas été invitée à la joute, a tenté un coup d'éclat au début de débat afin de marquer sa présence. Selon les organisateurs, elle ne satisfaisait pas les critères, ce qui explique qu'elle n'ait pas été retenue pour l'événement.

Début du graphique (passez à la fin) Faith Goldy en vert interrompt le débat au début son apparition provoque des hués du public. Elle est escortée à l’extérieur par la sécurité. #topoli pic.twitter.com/LvbStTPUtF — Lyne F Pelletier (@LFPelletier) 24 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Son coup d'éclat n'a cependant pas convaincu l'auditoire. Faith Goldy a été huée par le public, avant d'être escortée à l'extérieur de la salle par des agents de sécurité.

Le débat

Le débat abordait trois grands thèmes: la promotion des arts dans la Ville, l'inclusion et l'équité, la croissance et l'abordabilité.

Le maire John Tory et sa principale adversaire Jennifer Keesmaat, ont échangé quelques répliques cinglantes concernant le logement abordable et le transport en commun. Mais ce sont les investissements de la Ville dans le secteur des arts qui ont retenu l'attention du public assemblé dans une salle de cinéma du TIFF.

Nous devons investir le même montant d'argent dans les arts que Montréal. Jennifer Keesmaat candidate à la mairie de Toronto

Jennifer Keesmaat veut doubler le montant investi dans les arts pour atteindre 55 dollars par habitant. Elle s'engage à le faire d'ici au moins deux ans.

La candidate à la maire, Jennifer Keesmaat, n'a pas perdu de temps à harponner son adversaire le maire John Tory. Photo : Radio-Canada/Paul-André Fleurent

Mme Keesmaat promet aussi d'aménager des centres artistiques dans les secteurs de Toronto qui sont mal servis.

Mon bilan sur les arts est impeccable. Ils ont prospéré sous mon administration. John Tory maire de Toronto

Pour sa part, le maire sortant, John Tory, s'engage lui aussi à augmenter les investissements de la Ville dans les arts, mais n'offre pas d'échéancier ou de montant précis.

Le maire John Tory défend son bilan concernant la promotion et les investissements de la Ville dans les arts. Photo : Radio-Canada/Paul-André Fleurent

Il entend poursuivre les initiatives mises en place durant son mandat, telles qu'étendre Nuit Blanche et Arts in the Park à d'autres secteurs de la municipalité.

Il soutient que le vieil hôtel de ville d'Etobicoke, par exemple, pourrait être réaménagé pour accueillir des artistes et leurs oeuvres.

Les deux adversaires auront plusieurs autres occasions pour croiser le fer d'ici le jour du scrutin le 22 octobre.