Isabelle Charest, candidate de la Coalition avenir Québec

Isabelle Charest, candidate pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Photo : facebook.com/IsabelleCharestCAQ/

Votre âge? 47 ans.

Votre lieu de naissance? Rimouski.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Coordonnatrice des communications à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 8 ans et 12 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? L'école publique.

Quelle est votre expérience politique? Nouvelle venue comme politicienne à proprement dit, mais bien impliquée dans différents mouvements et organismes œuvrant principalement dans les milieux de l'éducation, du sport, des saines habitudes de vie et de la procréation assistée.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Chef de mission de la délégation olympique canadienne et entraîneuse du FC Bromont U14.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Être à la tête de l'équipe canadienne ayant eu la plus grande récolte de médailles en Jeux olympiques d'hiver.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De ma résilience et de ma persévérance qui m'ont permis de passer à travers 12 traitements de fertilité pour enfin connaître le grand bonheur d'être maman et bien sûr de gagner trois médailles olympiques.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Jean Lapierre, pour sa grande générosité et disponibilité à « mentorer » les nouveaux venus en politique et son attachement à ses racines.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends (traduction libre de "I never lose, I either win or learn").

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Toutes les femmes savent danser de Loud.

Quel est votre film préféré? La vie est belle.

Quelle est votre série télé préférée? Desperate Housewives.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Stromae.

Quel serait votre voyage de rêve? À peu près n'importe où, en famille.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière chez McDonald's.

Votre sport préféré? Hum...le patinage de vitesse?

Quel est votre plaisir coupable? Une bière et des chips, surtout après un match de soccer!

Andréanne Larouche, candidate du Parti québécois

Andréanne Larouche, candidate du Parti québécois dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Photo : www.facebook.com/unefilledeBromeMissisquoi/

Votre âge? 36 ans.

Votre lieu de naissance? Cowansville.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Chargée de projet en sensibilisation à la maltraitance envers les aînés, justice alternative et médiation.

Avez-vous des enfants? Non.

Quelle est votre expérience politique? Adjointe parlementaire du député fédéral Christian Ouellet et de la députée provinciale Marie Bouillé. Responsable des communications de nombreuses campagnes électorales, tant au fédéral qu'au provincial.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Participation à l'organisation d'un spectacle avec deux géants, Raymond Cloutier et François Dompierre, dimanche dernier au Musée de Sutton, dans le cadre de l'expo consacrée à Dompierre.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Prendre la décision de me présenter comme candidate du Parti québécois dans Brome-Missisquoi.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? L'ensemble de mes actions bénévoles pour de nombreux organismes de Brome-Missisquoi et même à l'extérieur de la région avec Amnistie internationale.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Pauline Marois, parce qu'elle a été la politicienne qui a été ministre dans le plus grand nombre de ministères et la première femme première ministre du Québec.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » - Gandhi.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Force Océane d'Émile Proulx-Cloutier.

Quel est votre film préféré? Guibord s'en va-t-en guerre de Philippe Falardeau.

Quelle est votre série télé préférée? District 31, même si ça me fait parfois rager!

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Le duo Y2, avec Yannick Rieu et Yves Léveillé dans le cadre du Sutton Jazz, à la Salle Alec et Gérard Pelletier.

Quel serait votre voyage de rêve? Israël et Palestine... pour y faire la paix!

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière chez Uniprix, on m'a souvent comparée à la porte-parole Anick Lemay.

Votre sport préféré? Je pratique le jogging, mais j'aime regarder le hockey quand le CH gagne!

Quel est votre plaisir coupable? Bleuets enrobés de chocolat noir de la Chocolaterie des Pères trappistes de Mistassini.

Alexandre Legault, candidat de Québec solidaire

Alexandre Legault, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Photo : www.facebook.com/alexandrelegaultqs/

Votre âge? 23 ans.

Votre lieu de naissance? Granby.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Étudiant.

Avez-vous des enfants? Non.

Quelle est votre expérience politique? Militantisme étudiant et implication en politique municipale.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J'ai animé des ateliers de philosophie pour enfants dans une école primaire.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Obtenir mon baccalauréat, revenir dans ma région et me lancer en politique.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De toujours aller au bout de mes projets et de respecter mes convictions.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Amir Khadir, pour son intégrité. Amir a marqué le paysage politique québécois en étant un homme de convictions qui n'a pas peur de se battre contre vents et marées pour faire entendre ses idées.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Je ne possède pas de véhicule. Je fais du covoiturage ou j'utilise le transport collectif lorsqu'il y en a.

Quelle est votre devise? Sois le changement que tu souhaites voir dans le monde.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? You Want it Darker de Leonard Cohen.

Quel est votre film préféré? Apocalyspe Now de Francis Ford Coppola.

Quelle est votre série télé préférée? Game of Thrones et Rick & Morty.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Le tigre bleu de l'Euphrate au Théatre de Quat'Sous.

Quel serait votre voyage de rêve? Deux semaines sur une île déserte.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Aucune réponse.

Votre sport préféré? Vélo de montagne l'été, hockey l'hiver!

Quel est votre plaisir coupable? Le bon vin!

Ingrid Marini, candidate Parti libéral du Québec

Ingrid Marini, candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Photo : www.facebook.com/ingrid.marini.plq/

Votre âge? 40 ans.

Votre lieu de naissance? Pike River.

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice en développement des comptes majeurs.

Avez-vous des enfants? Oui.

Si oui, quel âge ont-ils? 15 ans et 18 ans.

Fréquentent-ils (ou ont-ils fréquenté) l’école privée ou publique? Ils vont à l'école publique.

Quelle est votre expérience politique? J'ai travaillé comme adjointe de circonscription pour le député sortant, j'ai siégé sur des commissions en environnement et j'étais déléguée pour les jeunes libéraux dès l'age de 14 ans.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Organisation Fondation en Cœur pour l’événement Truck'N'Roll.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Participer au succès de deux événements locaux pour des OSBL.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De voir ma fille obtenir son diplôme d'études secondaires malgré ses troubles d’apprentissage.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Nelson Mandela, pour ses convictions et la défense de ses citoyens jusqu'au bout.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence.

Quelle est votre devise? Trust your journey.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui.

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Toujours du U2.

Quel est votre film préféré? Up.

Quelle est votre série télé préférée? Game of Thrones.

Le dernier spectacle que vous avez vu en salle? Kinky Boots.

Quel serait votre voyage de rêve? Les Îles grecques en croisière.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Caissière à l'épicerie (Supermarché Metro Plouffe à Bedford).

Votre sport préféré? A regarder : hockey, à jouer : volleyball

Quel est votre plaisir coupable? Bien manger!