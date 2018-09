Un texte de Denis-Michel Thibeault

Louis Tremblay, président et directeur général de l’entreprise Flo, explique qu’au Manitoba il y a seulement une centaine de véhicules électriques, mais qu’avec l'installation de nouvelles bornes les consommateurs seront portés à acheter plus de véhicules électriques.

« En mettant plus de bornes au Manitoba […] on a l’objectif d’augmenter le taux de pénétration [dans la province] », affirme-t-il.

« Ces bornes sont faites pour vous permettre de faire de plus longues distances, soutient Louis Tremblay. Par exemple, si vous pensez faire Winnipeg, Regina ou Winnipeg, Thunder Bay, éventuellement, on va mettre des bornes pour augmenter votre autonomie », affirme-t-il.

L’entreprise Flo compte plus de 2500 bornes de recharge au Canada, dont 250 bornes rapides comme celle de Polo Park. Cependant, dans les Prairies, le nombre de bornes de recharges est très inférieur à celui de certaines provinces. Louis Tremblay souhaite tirer avantage de la situation.

« On voit un certain manque entre la Colombie-Britannique et l’Ontario. Dans les 18 prochains mois, il va y avoir un rattrapage, surtout en matière de recharge rapide », affirme-t-il.

« Ce qui est fondamental au début […] c’est de déployer un certain nombre de bornes pour que les gens aient plus confiance », ajoute-t-il.

Selon lui, le marché manitobain représente plusieurs avantages intéressants. « L’énergie électrique est peu chère au Manitoba à cause que c’est de l’énergie renouvelable », affirme-t-il.

Le PDG de Flo affirme que les utilisateurs de voitures électriques font 80 à 90 % de leurs recharges à la maison, mais c’est seulement lorsque les automobilistes font de longues distances qu’ils ont besoin de bornes de recharge rapide.

Une borne de recharge rapide comme celle de Polo Park recharge sept fois plus rapidement qu’une borne normale. C’est donc dire qu’un automobiliste pourrait faire 50 à 100 km avec 15 minutes de recharge. « Tout dépend de votre véhicule ou de votre type de conduite », précise toutefois Louis Tremblay.

« Les bornes à la maison sont faites pour recharger pendant la nuit, mais ces bornes sont faites pour vous permettre de vous recharger sur la route », explique le PDG de Flo.

La majorité des véhicules complètement électrique sont compatibles à la borne de recharge rapide, précise-t-il.