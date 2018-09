Mme Busson est connue pour sa défense des femmes sur le marché du travail. « Grâce à ses efforts en vue de surmonter les obstacles fondés sur le sexe et à son savoir-faire en matière de sécurité, elle est devenue la première femme à diriger la [Gendarmerie royale du Canada ] lorsqu’elle a été nommée commissaire en 2006 », indique un communiqué sur sa nomination.

Le Métis cri Martin Klyne est pour sa part connu pour son bénévolat pour la promouvoir du développement économique des communautés autochtones.

Il s’agit des 39e et 40e nominations au Sénat canadien sur l'avis du premier ministre Justin Trudeau. Le sénat canadien compte 105 sièges. Avant ces dernières nominations, le sénat canadien comptait 47 sénateurs indépendants, 31 sénateurs affiliés au Parti conservateur du Canada, 11 sénateurs affiliés au Parti libéral du Canada, 6 sénateurs non affiliés, et 10 sièges vacants.

Le rôle des sénateurs

En théorie, les sénateurs ont des pouvoirs considérables. Ils examinent et révisent les projets de loi avant ou après la Chambre des communes, en y apportant des amendements s'ils le jugent nécessaire. Ils peuvent aussi présenter des projets de loi, sauf en matière de finances. Le Sénat doit donner son aval à tous les projets de loi pour que ceux-ci puissent devenir officiellement une loi du Parlement.

Les sénateurs ont également une fonction d'enquêteurs. Des comités se penchent sur des questions d'intérêt national, telles que les soins de santé, les affaires indiennes, la sécurité nationale ou les drogues illicites.

Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme les sénateurs. Toutefois, par convention, ces derniers sont nommés sur avis du premier ministre.