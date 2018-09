Ce montant s’ajouterait aux 100 millions annoncés en 2017 pour le développement d’un écosystème d’intelligence artificielle dans la province. L’objectif est de soutenir le transfert technologique, c’est-à-dire le passage du laboratoire à l’entreprise.

M. Couillard a notamment indiqué que son gouvernement faciliterait l’accès aux données ouvertes et investirait 20 millions de dollars supplémentaires pour la création de chaires sectorielles d’excellence sur les applications de l’intelligence artificielle dans des secteurs de pointe et au potentiel commercial, comme la santé et la mobilité.

De plus, le PLQ veut permettre aux entreprises émergentes et innovantes d’avoir recours à des « bacs à sable réglementaires » afin de tester des produits et services novateurs ou de nouveaux modèles d’affaires.

Il va également soutenir la création d’un chantier de l’économie collaborative, sur le même modèle que celui utilisé pour l’économie sociale, afin d’accompagner les entreprises et mettre en place un cadre unique pour clarifier et détailler leurs obligations fiscales, économiques et sociales. Cela devrait coûter 4 millions de dollars sur quatre ans.

Enfin, il a annoncé la création, en accord avec les acteurs du milieu, d’une stratégie québécoise d’économie circulaire, pour optimiser l’utilisation des ressources.