Contrôle routier Québec a donc pris les grands moyens pour mettre la main au collet d'automobilistes qui utilisent un téléphone tout en conduisant.

Des contrôleurs routiers ont distribué lundi matin près d'une vingtaine de constats d'infraction, notamment sur l'autoroute 15, dans les Laurentides, à bord d’un autocar banalisé qui leur permettait de mieux voir les contrevenants.

En étant plus haut, on voit bien l’intérieur des véhicules. Marie-Josée Michaud, Contrôle routier Québec

Début du graphique (passez à la fin) Opération anti-cellulaire au volant en court sur l’autoroute 15 dans Les Laurentides: déjà plusieurs conducteurs pris en infraction malgré la modification plus sévère du code de la sécurité routière #rcmtl pic.twitter.com/GSUvKQHInL — Pascal Robidas (@pascalrobidas) 24 septembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

L’opération nationale, qui se poursuit jusqu'à jeudi, permet de sévir contre les conducteurs qui dissimulent leur téléphone en le déposant, par exemple, sur leurs genoux.

Depuis le 30 juin, l'infraction du cellulaire au volant est élargie et vise tous les appareils électroniques tenus en main et munis « d’un écran pouvant afficher de l’information et placés de manière à ce que le conducteur d’un véhicule routier puisse voir directement ou indirectement l’image transmise sur l’écran ».

Les GPS, toutefois, sont exclus du règlement.

Avec les informations de Pascal Robidas