Le président de la Corporation, Pierre Dolbec, entouré de 24 dirigeants d’entreprises, a tenu un point de presse lundi pour réclamer cinq mesures concrètes pour soutenir les parcs et zones industrielles de la région de Québec.

Si personne ne fait rien, notre beau taux de chômage va monter en haut Le président de la Corporation des parcs industriels de Québec, Pierre Dolbec

À l’instar d’autres chefs d’entreprises et élus dans les dernières semaines, Pierre Dolbec rappelle que l’importante pénurie de main-d’œuvre nuit à la production et à la survie des entreprises. Il demande au prochain gouvernement de favoriser l’immigration dans la région de Québec et non d’en diminuer les seuils comme le propose la Coalition avenir Québec.

« On a besoin de davantage d’immigrants, c’est pas [un nombre] stable, c’est pas moins, c’est plus. »

Services de garde

Pierre Dolbec souhaite également que le prochain gouvernement favorise la création de places en service de garde dans les parcs et zones industriels.

M. Dolbec donne l’exemple de l’entrepreneur Michel Dallaire qui s’est vu refuser un permis de garderie privée pour répondre aux besoins spécifiques de ses employés.

« Dans les parcs, les besoins ne sont pas des besoins standard, on a des employés de nuit, [...] de soir, les fins de semaine, les CPE ne sont pas adaptés à ça ».

La CPIQ exige aussi que les engagements concernant la bonification des transports dans la région soient respectés afin de mieux desservir les parcs industriels

« La mixité des modes va être très importante, il y a du taxi, du minibus, il va y avoir le tramway avec le projet structurant, c’est ça qu’il nous faut dans les années qui viennent et le plus rapidement possible », dit Pierre Dolbec.