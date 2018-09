Ils étaient environ 400, dimanche, à participer à une assemblée publique à North Sydney et à chercher des solutions pour communiquer au gouvernement provincial leur insatisfaction.

En juin, la province a annoncé la fermeture prochaine de l’Hôpital général Northside, à North Sydney, et de l’hôpital New Waterford Consolidated, à New Waterford. Ils seront remplacés par des centres de santé collaboratifs.

Le gouvernement du premier ministre Stephen McNeil agrandira en outre l’Hôpital régional du Cap-Breton et l’Hôpital de Glace Bay. La taille du département d’oncologie de l’Hôpital régional du Cap-Breton doublera.

Gordie MacDonald, président du chapitre local du syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes, a présidé l’assemblée de dimanche et indiqué que les organisateurs allaient étudier chacune des propositions formulées lors de l’événement.

Nous ne pouvons pas vous fournir de réponses, car nous ne les connaissons pas. Ce que nous pouvons faire pour vous aujourd’hui est de transmettre le message à Stephen McNeil, à Randy Delorey (NDLR: le ministre provincial de la Santé) et à ce gouvernement libéral qui semble croire que nous ne sommes rien de plus que du bruit , a dit M. MacDonald.

Dr Stephanie Langley a été directrice médicale de l'Hôpital général Northside de North Sydney pendant 10 ans. Photo : Radio-Canada/CBC/Tom Ayers

Plusieurs professionnels de la santé se sont joints aux citoyens.

Les décisions concernant vos soins sont prises par des gestionnaires qui vivent à Halifax. Il y a un mépris flagrant pour l’opinion des médecins qui travaillent dans ces communautés , a accusé Stephanie Langley, l’ancienne directrice médicale de l’hôpital Northside qui est médecin de famille à North Sydney depuis 21 ans.

La population, dit-elle, doit s’inquiéter d’une possible diminution du nombre de lits dans la région.

Selon la Dre Margaret Fraser, les services se sont dégradés de façon continue au fil des ans à l’hôpital de North Sydney. Elle dit que des patients sont laissés dans les corridors par manque de lits disponibles.

En octobre 2017, l’urgence de l’Hôpital général Northside n’a été ouverte que neuf jours sur 31, mentionne-t-elle.

L'Hôpital général Northside, à North Sydney en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Tom Ayers

Trois élus membres du conseil de la Municipalité régionale du Cap-Breton étaient présents. Earlene MacMullin, conseillère de North Sydney, presse le gouvernement provincial de consulter les communautés qui seront touchées par ses décisions.

Les citoyens du Cap-Breton, dit-elle, doivent envoyer un message clair au gouvernement et à la Régie provinciale de la santé.

D’ici à ce que vous ayez la décence et le respect de nous expliquer, de nous donner un échéancier, de nous promettre que nous aurons les médecins et les services dont nous avons besoin, ne vous donnez pas la peine de venir ici, car nous vous montrerons la sortie , a déclaré Mme MacMullin.

Environ 400 citoyens se sont réunis pour une assemblée tenue dimanche à l’aréna de North Sydney, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC/Tom Ayers

Certains participants à l’assemblée ont proposé différentes mesures de désobéissance civile, comme de bloquer une autoroute pour attirer l’attention sur la situation. D’autres ont suggéré d’organiser un voyage en autobus jusqu’à l’Assemblée législative, à Halifax, pour que les citoyens puissent faire entendre leur mécontentement aux élus provinciaux.

En attendant, une pétition doit être présentée à la législature la semaine prochaine. Les résidents du Cap-Breton demanderont au gouvernement McNeil de renoncer aux fermetures des deux hôpitaux, et l’exhorteront à consulter la communauté et les professionnels de la santé avant de prendre une décision irrévocable.

Avec les informations de Tom Ayers