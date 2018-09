Les élèves utilisent des isoloirs et des bulletins de vote qu’ils déposent dans des urnes comme s’il s’agissait de véritables élections.

Il s’agit du programme « Vote étudiant », qui est issu d’un partenariat entre Élections NB, le groupe non partisan Civix et le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Civix est un organisme de bienfaisance enregistré voué à favoriser un sens civique actif et engagé au sein de la jeunesse canadienne.

Plus de 200 écoles dans l’ensemble des 49 circonscriptions électorales se sont inscrites au programme. Élections NB estime que des milliers d’élèves vont y participer durant la journée.

Nous faisons tout exactement comme on le ferait aux élections , affirme Susan Belliveau, coordonnatrice du vote à l’école secondaire anglophone d’Oromocto.

Des bulletins de vote pour les circonscriptions électorales de Restigouche-Ouest et de Campbellton-Dalhousie sont offerts aux élèves de la polyvalente Roland-Pépin pour l'occasion. Photo : Radio-Canada/Serge Bouchard

De nombreux élèves dans les écoles secondaires auront 18 ans l’an prochain. Ils auront donc le droit de voter aux prochaines élections fédérales, municipales et provinciales.

Les élèves d'Oromocto, comme les électeurs lors de toute élection, ont discuté de divers enjeux, en particulier de la politique du ministère de l’Éducation qui interdit la malbouffe dans les cuisines des écoles, souligne Susan Belliveau.

Les élèves ont aussi débattu du temps d’attente à l’urgence, de l’immatriculation des véhicules et de la vente d’alcool dans des dépanneurs, ajoute-t-elle.

Nous n’avons eu que deux semaines pour en parler , affirme Susan Belliveau.

La simulation apprend aux élèves à choisir leur représentant, dit-elle.

Les élèves déposent ensuite leur vote dans les boîtes de scrutin correspondant à leur circonscription électorale. Photo : Radio-Canada

Les élèves d’Oromocto ont d’ailleurs reçu les véritables candidats dans leur circonscription électorale. Susan Belliveau estime que c’était une excellente expérience même si, dit-elle, l’activité n’a pas duré assez longtemps pour que les élèves posent des questions aux candidats.

Les élèves de l’école secondaire anglophone d’Oromocto votent dans leur cafétéria. Le vote a lieu avant les classes, pendant la pause de midi et après les classes. Les élèves seront informés des résultats mardi matin, explique Susan Belliveau.

D’après un reportage de Nathalie Sturgeon