Gabriel Whiteduck a déjà vécu des tempêtes en grandissant en Saskatchewan, mais rien qui le préparait à la dévastation qu’il a observée après le passage d'une tornade à Gatineau, au Québec, vendredi.

Les toits des maisons étaient arrachés, on a vu des immeubles entiers s'ouvrir comme des maisons de poupée. Les gens pleuraient de désespoir. Gabriel Whiteduck

Gabriel Whiteduck habite à environ un kilomètre du quartier Mont-Bleu, l'un des endroits les plus touchés par la tornade qui s'est abattue dans la région de l'Outaouais vendredi après-midi.

Il raconte ne pas avoir été alarmé quand une alerte d'urgence a retenti sur son téléphone portable cet après-midi-là.

Lorsqu’il a perdu le courant, il s’est rendu sur Facebook où il a vu des vidéos d’arbres tombés dans son quartier. Il a alors sauté dans son camion pour aller constater l’ampleur des dégâts sur le terrain.

« Il y avait des voitures entassées dans les arbres, des arbres arrachés du sol et les gens couraient à la recherche de leurs proches », raconte-t-il.

Désemparés sans électricité

Gabriel Whiteduck croit que pour beaucoup de gens dans le quartier Mont-Bleu, les difficultés ne font que commencer. Selon lui, les bâtiments endommagés vont sans doute être détruits.

Avec ses origines crie et algonquine, il réfléchit aux conséquences de la tornade de vendredi, en se disant que les humains ne devraient pas trop dépendre des services comme l’électricité dans les zones urbaines.

« Auparavant, les gens comptaient l'un sur l'autre. Mais avec l'électricité, on peut vivre seuls. L'inconvénient, c'est que lorsque ce service nous est enlevé, on n’est plus en contrôle de la situation », déplore-t-il.

Bien que les habitants des villes des Prairies soient plus habitués aux tornades, d'après lui, Gabriel Whiteduck pense qu’ils ne sont toutefois pas préparés aux dégâts comparables à ceux qu’il a vus vendredi.

Il encourage les gens à se faire un plan pour réagir en cas d’urgence, à être prêts à aider les autres et à travailler ensemble.