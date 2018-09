Un texte de Camille Laventure

Pour commencer

Le Circuit Zéro Déchet est un répertoire de dizaines de commerces québécois qui encouragent le mode de vie zéro déchet. Ces commerces accepteront vos contenants pour emporter des plats ou des aliments, et vendent, pour la plupart, des produits en vrac. On retrouve aussi sur le site web du Circuit une liste de blogues remplis de conseils pour vous aider à prendre le virage zéro déchet, ou du moins à réduire votre production de déchets. (Voir ci-dessous : « Les blogues »)

À l’échelle canadienne, de nombreux organismes locaux et nationaux se consacrent à informer et aider les personnes qui veulent opter pour ce mode de vie, notamment Zero Waste Canada et le National Zero Waste Council.

Les blogues

Attention, ils ne sont pas tous fiables! Si nombre d’entre eux ne font que vous donner moult sympathiques conseils sans danger pour éviter les emballages inutiles, certains blogues recensent notamment des recettes maison pour remplacer les produits ménagers ou cosmétiques commerciaux. Si l’intention derrière ces démarches est tout à fait noble, vous devez toujours consulter un professionnel de la santé ou une source très fiable (par exemple Santé Canada ou les ordres professionnels) avant d’utiliser un produit fait maison, surtout s’il contient des ingrédients que vous ne connaissez pas.

Pour vous équiper

Partout au Canada, il existe des entreprises (autres que les commerces de vrac) qui fabriquent et vendent des produits dédiés au mode de vie zéro déchet. On y retrouve des sacs réutilisables et lavables pour les lunchs, le pain et divers aliments, des tissus à la cire d’abeille (qui remplacent le papier ciré pour la conservation ou la pellicule plastique pour toutes ses fonctions), des contenants consacrés à vos achats à l’épicerie zéro déchet et autres multiples articles qui pourraient vous surprendre.

Pour encore plus d’options et un magasinage efficace, plusieurs entreprises se spécialisant dans la vente de produits locaux, écologiques ou équitables comptent une section « zéro déchet », qui rassemble une variété d’articles. Ces entreprises offrent souvent l’achat en ligne, vous avez donc accès à des produits fabriqués partout au Canada.

