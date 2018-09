Un propriétaire et gérant d'épicerie de la chaîne Food Fare, Munther Zeid, dit que le nombre de vols dans les sections de viande et de produits laitiers a augmenté dans les deux dernières années.

« C'est un problème très grave. Ces incidents surviennent plus fréquemment que d'habitude. C'est une chose que nous surveillons tous les jours », affirme l’épicier.

Il souligne qu'il intervient dans cinq tentatives de vol par jour.

Munther Zeid indique que les capsules de détergents Tide, les lames de rasoir et certains produits de beauté sont de plus en plus volés, à cause de leur valeur de revente élevée.

« Il y a des groupes de gens qui sont embauchés pour voler dans les magasins. On leur donne une liste de choses qui sont populaires et qu’ils doivent voler », affirme-t-il.

Selon lui, les viandes et les fromages sont les aliments les plus régulièrement dérobés sur les tablettes.

Les gens ne volent pas parce qu'ils ont faim. Ils volent parce qu'ils veulent de l'argent. Munther Zeid

La police de Winnipeg confirme les propos de l'épicier.

« Beaucoup de produits volés sont destinés à la revente et non à la consommation », explique le porte-parole de la police de Winnipeg, Jay Murray.

Une augmentation considérable

Le Service de police de Winnipeg n'a pas de statistiques précises sur l'augmentation du vol à l'étalage, mais constate une augmentation considérable dans toute la ville.

Le rapport de 2017 du Service de police indique que le vol d'objets d'une valeur de moins de 5000 $ a augmenté de 22 % au cours des cinq dernières années et que le vol qualifié a augmenté de 29 % durant la même période.

Selon le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), le vol à l'étalage représente des pertes annuelles de 2 % pour les commerçants du pays. Cela représente environ cinq milliards de dollars par an.

Le directeur des relations gouvernementales du CCCD, John Graham, dit que les propriétaires doivent éponger ces pertes dans leurs budgets.

« C'est une chose dont ils tiennent compte lors de la planification de leurs opérations », explique-t-il.

Cependant, Munther Zeid affirme être surtout préoccupé par la sécurité des clients puisque les voleurs font de plus en plus preuve d’audace.