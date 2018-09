Au lendemain de cette collision frontale, Anthony Ricard Bérubé avait d’abord été accusé de conduite dangereuse, mais au terme de l’enquête, l'homme de 20 ans vient également d'être accusé d'avoir causé la mort d'André Fortier, lundi matin.

On a reçu un complément d'enquête des enquêteurs au dossier. [...] Avec les nouvelles preuves qu'on a, j'estime avoir les éléments nécessaires pour porter l'accusation et obtenir une condamnation relativement à une accusation de conduite dangereuse causant la mort. Me Julie Gagné, procureure aux poursuites criminelles et pénales