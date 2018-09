La Manne de l’île, un organisme à but non lucratif de distribution alimentaire venant en aide aux personnes démunies, a ouvert un local temporaire sur la rue Mutchmore à Gatineau pour venir en aides aux gens sinistrés.

Une trentaine de bénévoles se sont relayés durant plusieurs heures dimanche pour préparer 127 repas qui ont été offerts à des personnes affectées par la tornade.

Des gens ont littéralement vidé leur jardin pour nous offrir leurs légumes en don , a expliqué le directeur général de la Manne de l’île, Vincent Heine à l'émission Les matins d'ici.

Nous avons une grande demande pour des trousses d’hygiène, il y a plusieurs gens qui n’ont plus accès à leur logement et qui ont perdu beaucoup de choses. Vincent Heine, directeur général de la Manne de l'Île

La Ville de Gatineau a indiqué dans un communiqué que les gens qui veulent faire don d'aliments non périssables et de produits pour bébés peuvent se rendre à l'ancien magasin Sears des Galeries de Hull pendant les heures d'ouverture du centre commercial.

Le site de dépôt est coordonné par l'Armée du Salut et les dons alimentaires seront gérés par Moisson Outaouais.

La Ville de Gatineau a indiqué que la distribution débutera ce lundi dès 16 h au centre communautaire Desjardins, situé au 1, rue Goyette. La priorité sera accordée aux sinistrés sans logement.

William Leclerc remercie les bénévoles de la région d'Ottawa. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

C’est beau de voir le partage, des gens qui se rendent sur place pour aider les autres. Dans la région d’Ottawa et Gatineau, les gens sont tissés serrés, les gens s’entraident , a fait valoir William Leclerc un sinistré qui a bénéficié d’une initiative citoyenne dans le quartier de Barrhaven à Ottawa.

Vous cherchez de la nourriture, de l'eau ou un endroit pour vous loger?

Les résidents d'Ottawa qui ont été touchés par les pannes d'électricité et qui ont besoin de nourriture, d'eau et d'un endroit pour se loger temporairement peuvent composer le 311 et choisir l'option 4.

À Dunrobin, où 53 bâtiments sont détruits, environ 80 bénévoles ont été jumelés avec des pompiers lundi pour barricader les fenêtres et les portes dans les zones les plus touchées, selon le conseiller municipal d'Ottawa Eli El-Chantiry.

La Société canadienne de la Croix-Rouge coordonne les efforts des secours d’urgence et offre de l’aide aux personnes des secteurs touchés des deux côtés de la rivière des Outaouais. Les citoyens qui désirent venir en aide aux sinistrés peuvent faire un don en argent auprès de la Croix-Rouge.

Le bureau de circonscription de Merrilee Fullerton à Kanata-Carleton est ouvert lundi pour recueillir les dons et les objets utiles aux sinistrés. De plus, des employés sont sur place pour aider les résidents qui ont perdu des documents provinciaux lors des événements.