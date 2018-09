Un texte de François Messier

Le chef péquiste a ainsi entrepris la dernière semaine de la campagne électorale comme il a terminé la dernière, soit en accusant Québec solidaire d’avoir « caché son programme » depuis le début de la campagne électorale.

En entrevue avec l’animateur Paul Arcand, M. Lisée est revenu une fois de plus sur le fait que Québec solidaire a renié en mai 2017 une entente préliminaire conclue notamment avec le Parti québécois sur la convergence des forces souverainistes.

« On savait qu’il y avait à Québec solidaire deux courants : un courant sectaire, dogmatique, ancré dans le marxisme – on le sait, on les connaît – et il y avait un mouvement qui disait : "non, nous on est pour le bien commun, on est pour le pragmatisme, on veut faire un pacte avec le Parti Québécois, malgré nos différences, qui sont nombreuses », a-t-il fait valoir.

« Et ces gens-là nous disaient : "on va gagner". Ils disaient : "vous allez voir, on va gagner sur les dogmatiques" », a-t-il poursuivi. En bout de piste, « ceux qui sont dogmatiques ont gagné, tout simplement, contre 87 % des électeurs de Québec solidaire, qui étaient favorables à faire ce compromis pour le bien commun. »

Lorsque Mme Massé et M. Nadeau-Dubois se montrent ouverts, modérés, sympathiques… ils ont l’air, mais dans les faits, le vrai pouvoir est ailleurs. Nous l’avons vécu. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Lorsqu’il s’est fait demander si Québec solidaire était composé d’« anticapitalistes », M. Lisée a répondu « c’est clair », avant de réitérer que le programme du parti gauche, qui menace de prendre des circonscriptions actuellement péquistes, prône des nationalisations.

« Le programme, ce qu’il dit, c’est que l’objectif de Québec solidaire, c’est de nationaliser toutes les grandes compagnies au Québec, sans exception. Ils n’en ont pas parlé une seule fois en 30 jours. Ça, c’est cacher son programme », a-t-il affirmé.

Jean-François Lisée maintient que le programme de Québec solidaire n’était pas facilement accessible sur l’application mobile du parti jusqu’à ce qu’il dénonce cette situation en conférence de presse dimanche matin.

Le programme politique de Québec solidaire, soit son plan à long terme pour la province, évoque bel et bien la possibilité de procéder à de multiples nationalisations, mais pas de l'ensemble des entreprises du Québec. Il diffère toutefois de la plateforme électorale du parti, qui est le plan de la formation pour les quatre prochaines années.

Le programme de Québec solidaire préconise ainsi de placer les entreprises des secteurs de l’énergie, des mines et de la forêt « sous contrôle public par une participation majoritaire de l’État », en envisageant « au besoin, la nationalisation complète ».

« Afin de concurrencer les banques privées et ainsi fournir des services de proximité et abordables pour la population, un gouvernement solidaire instituera une banque d’État, soit par la création d’une nouvelle institution, soit par la nationalisation partielle du système bancaire », peut-on aussi y lire.

Québec solidaire vise, à long terme, la socialisation des activités économiques. Ce processus de transformation sociale reposera, notamment, sur une économie publique forte [...] et sur une économie sociale à promouvoir et à développer [...]. Une certaine place au secteur privé sera maintenue, particulièrement en ce qui a trait aux PME. Extrait du programme de Québec solidaire

Dans sa plateforme électorale, Québec solidaire se contente de dire qu’il « nationalisera le développement de l’énergie éolienne » et « la distribution Internet pour en réduire le prix et pour assurer un accès haute vitesse à toutes les régions. »