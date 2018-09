Depuis plusieurs années, le Yellowstone to Yukon Conservation Initiative demande à la province de l'Alberta d'installer une passerelle faunique au coût d'environ 7 millions de dollars.

Alors que la population de Calgary s'accroît et que les montagnes attirent de plus en plus de gens, une mesure pour réduire le nombre d'accidents s'avère nécessaire. Hilary Young, responsable intérimaire du groupe de conservation Yellowstone to Yukon Conservation

Chaque année, environ 60 chevreuils, orignaux et ours sont heurtés sur le tronçon de 40 kilomètres entre le parc national Banff et la rivière Kananaskis, selon une étude de 2012 effectuée par l'Université de Calgary avec l'Université du Montana. Ces chiffres se maintiendront si la province ne s'attaque pas bientôt au dossier, selon Brett Boukall, un biologiste de la faune avec le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Brett Boukall indique que les passages fauniques installés dans la vallée de la rivière Bow ont réduit de 80 % le nombre de collisions avec la faune.

Le gouvernement provincial évaluera le projet du passage faunique dans le cadre du prochain processus budgétaire en 2019.