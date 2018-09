Lundi matin, plus d'une cinquantaine de clients étaient toujours sans électricité dans la région.



Selon les informations d'Hydro-Québec, les secteurs de la Vallée-de-l'Or et du Témiscamingue seraient toujours affectés par ces pannes.

Le conseiller en relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Richard Simard, a fait le bilan de ces pannes qui ont touchées notre région au micro de David Chabot à l’émission Des matins en or.