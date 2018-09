Un texte de Nafi Alibert

« Les gens pensent plus à manger du bœuf Wagyu du Japon que de l’orignal », déplore Kevin Kossowan.

Ce chasseur d’Edmonton nourrit sa famille avec toutes sortes de bêtes à poils, à plumes et à écailles, qu’il traque, comme le faisaient ses parents avant lui.

« J’ai grandi en mangeant principalement de la viande d’orignal , explique-t-il. Mais au fil des ans, on s’est déconnecté de notre écosystème [pour vivre] dans un drôle de scénario où on ne tire plus vraiment profit de ce qui nous entoure. »

Kevin Kossowan a appris les rudiments du dépeçage avec son père. Photo : CBC

Fier de ses origines, il aimerait que d’autres se souviennent que la consommation d’animaux sauvages « fait partie de (leur) culture ».

Depuis 29 ans, Normand Campbell fait de cette culture ancestrale entourant le gibier, la marque de commerce de son restaurant, situé sur l’avenue Jasper, à Edmonton.

Au menu, le chef propose un filet de wapiti et du sanglier sauvage. Mais le sanglier servi n’a de sauvage que le nom. La viande provient d’un élevage parce que la vente de « vrai » gibier de chasse est interdite en Alberta.

Le plat du jour chez Normand's : filet de wapiti, bacon et médaillon de sanglier sauvage, agrémentés d'une sauce aux baies de Saskatoon. Photo : Radio-Canada

Ce que dit la loi Pour des raisons de salubrité et de traçabilité, la réglementation exige que toute viande commercialisée en Alberta soit mise à mort dans un abattoir agréé et inspecté par les autorités provinciales ou fédérales.

Le gibier a la côte

Comme Normand Campbell ne peut proposer que des viandes issues d’élevage, pas question pour lui de mettre de l’orignal ou du chevreuil au menu, « parce qu’il n’y a pas de fermes [avec ces animaux] ».

C’est totalement illégal et je finirai en prison. Normand Campbell

Si le restaurateur comprend que la « réglementation stricte » vise à protéger les consommateurs, il est obligé de s’approvisionner en viande exotique comme le crocodile chez des importateurs albertains, ou auprès de fournisseurs britanno-colombiens pour obtenir des lapins et des faisans.

« C'est vraiment difficile pour moi. Il faut que je cherche autre chose parce que je n’en ai pas assez localement », explique-t-il.

Pourtant, à 6000 km de là, toujours au Canada, Brenda O’Reilly offre sur son ardoise des nachos à l'orignal, des tartes au loup de mer ou encore du ragoût de caribou.

Ces viandes « font partie de (leurs) traditions », raconte-t-elle depuis son pub à Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Là-bas, les restaurateurs licenciés sont les seuls au pays à pouvoir vendre de la viande achetée auprès de chasseurs accrédités par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

« Nous avons toujours voulu mettre en valeur nos aliments locaux, explique-t-elle. Ce sont des viandes que nous avons toujours consommées [et] qui nous apportent une bonne dose de protéines en hiver », ajoute-t-elle en faisant écho aux propos de Kevin Kossowan.

« Il est probablement temps de repenser nos lois », estime le chasseur albertain. « On pourrait s’inspirer de ce modèle qui trouverait son sens ici aussi. »

Loin de faire la promotion d’une chasse intensive commerciale, Kevin Kossowan pense qu’une modification des règlements serait aussi l’occasion de mettre davantage l’accent sur le bien-être et la mort digne des animaux.

Et il n’est pas le seul à être de cette opinion.

Un éleveur qui ne se laisse pas abattre

Les Coen sont fermiers de père en fils depuis quatre générations.

Takota Coen, jeune fermier de 26 ans, prend soin de ses porcs dans son exploitation située à Ferintosh, dans le comté de Camrose. Photo : CBC

Sur l’exploitation familiale de 100 hectares, les poules gambadent aux côtés de veaux, vaches et cochons qui naissent et grandissent à l’air libre, mais ne peuvent pas y mourir en vue d’être vendus.

Nous voulons rendre légal l’abattage dans les fermes en Alberta. Takota Coen

« Notre plus grande préoccupation est le stress que subissent les animaux pendant le transport », souligne Takota Coen.

Selon lui, comme il manque d’abattoirs dans la province, certains animaux finissent par faire jusqu’à six heures de route pour être mis à mort.

Convaincu qu’une viande sans stress donne une meilleure chair, il milite pour créer la vente directe de ses animaux, en les abattant sur place.

Deux ans de prison, 10 000 $ d’amende

C’est la peine à laquelle Takota Coen s’est exposé pour avoir vendu de la viande abattue dans sa ferme.

En 2015, le jeune éleveur pensait avoir trouvé une faille dans la loi : en tant que producteur, il a le droit d’abattre ses bêtes pour sa propre consommation.

« Si c’est sécuritaire pour nous, ça doit l’être pour nos clients », s’est-il dit.

Il leur propose alors de devenir eux aussi des éleveurs. Au lieu de payer pour de la viande, ses clients acceptent d’acheter un animal vivant et de louer un lopin de terre.

Selon son interprétation de la loi, ses clients tombaient sous l’exemption prévue pour les producteurs.

La famille Coen a opté pour une agriculture biologique et régénératrice il y a 30 ans. Photo : CBC

Le subterfuge a duré trois ans, avant que Takota Coen ne se fasse rattraper par des inspecteurs en juin dernier.

« Ce que nous faisions restait illégal », explique le fermier, qui a été contraint de retourner au système d’abattoirs agréés par la province.

Depuis cet incident, Takota Coen tente de mobiliser ses clients, d’autres producteurs, des bouchers et des groupes de protection animale, pour exercer des pressions et entamer un dialogue avec le gouvernement.

« En Saskatchewan, il est possible d’abattre les animaux dans les exploitations si le consommateur se rend à la ferme pour acheter sa viande, remarque-t-il. En Colombie-Britannique, des exemptions s’appliquent aussi dans certains cas. »

« L’Alberta a un des systèmes d’inspection des aliments les plus stricts », reconnaît toutefois le gouvernement, qui n’a aucunement l’intention de réviser ses lois dans un futur proche.

