Selon Empire Co. ce rachat qui valorise la chaîne de magasins Farm Boy à 800 millions de dollars, comprend 26 épiceries dans la province.

Empire affirme que cette transaction lui permettra d’accélérer sa croissance sur des marchés comme Toronto et le Sud-Ouest de l’Ontario, avec de nouvelles épiceries et la conversion de certains magasins Sobeys existants.

Michael Medline, directeur général d’Empire, a déclaré que l’entreprise espérait doubler la taille de Farm Boy.

Dans le cadre de l'entente, Farm Boy demeurera une société distincte et continuera d'être dirigé par son fondateur et co-PDG Jean-Louis Bellemare et Jeff York, qui est l'autre co-PDG depuis 2009.

Empire affirme que les produits de Farm Boy seront également ajoutés à la plateforme d'e-commerce Ocado, une d'épicerie en ligne qui sera lancée en 2020 dans la région du Grand Toronto.