Les policiers ont commencé à utiliser cette tactique en juillet au centre-ville de Winnipeg.

« Je voudrais voir les gens qui volent des vélos réfléchir deux fois avant d'agir », affirme le sergent, Brian Chrupalo.

Depuis le début de l’été, les policiers qui patrouillent à pied dans le centre-ville de Winnipeg ont constaté une augmentation notable du nombre de vols de vélos.

L’un des policiers qui installent les vélos piégés, Brian Chrupalo, affirme que cette initiative a déjà mené à l’arrestation de quelques malfaiteurs.

« Nous sommes déployés une demi-douzaine de fois, affirme-t-il. Nous avons eu du succès à presque chaque occasion. »

Jusqu'à présent, près de 1800 vélos ont été déclarés volés à la police, principalement dans les quartiers Wolseley, Earl Grey et Saint-Boniface. L’an dernier, 2110 vélos ont été déclarés volés.

Brian Chrupalo dit avoir installé des vélos près de la bibliothèque du Millénaire et dans d’autres endroits très fréquentés du centre-ville.

La première fois que nous l'avons fait, le vélo est resté sur place environ cinq minutes. Brian Chrupalo, policier de Winnipeg

Le policier dit qu'il est en civil lors de telles opérations. Il barre un vélo à un endroit bien connu pour les vols et attend que quelqu'un morde à l'appât.

« Je me rends en bicyclette jusqu’à un endroit pour garer le vélo. Je l’enchaîne et je me place à un endroit où je peux le surveiller », explique-t-il.

La police ne veut pas dire combien d'agents utilisent la tactique, ni dire exactement où les vélos piégés seront placés.

Brian Chrupalo souhaite que les voleurs de vélos réfléchissent aux conséquences avant de voler des vélos. Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

Des centaines d'autocollants feront bientôt leur apparition sur les supports à vélos à travers la ville au cours des prochaines semaines. Les policiers souhaitent faire savoir aux voleurs qu'un de ces vélos pourrait être muni d’un système de repérage.

« Les criminels doivent savoir que nous sommes peut-être dans les environs et que nous les surveillons. Nous somme peut-être sur place aujourd'hui. Si vous décidez de voler ce vélo, cela pourrait être une mauvaise décision pour vous », ajoute Brian Chrupalo.

Un problème « pire que ce que les gens imaginent »

Ce ne sont cependant pas toutes les victimes de vols de vélos qui pensent que la tactique de vélos piégés contribuera à enrayer le problème.

« Je ne pense pas qu'un autocollant va empêcher le vol de bicyclette », affirme Basia Sokal.

Elle et son partenaire se sont fait voler quatre vélos au cours des 18 derniers mois.

Selon elle, la plupart des gens qui ne font pas de vélo ne savent pas à quel point le problème du vol de vélos est grave.

Basia Sokal, une résidente qui s'est fait voler plusieurs vélos, croit que les élus doivent agir. Photo : Radio-Canada/Holly Caruk

« Je pense que c'est bien pire que ce que les gens imaginent », ajoute-t-elle.

Elle cite en exemple un incident où un voleur a grimpé jusqu’au troisième étage pour prendre son vélo qui était sur son balcon.

Basio Sokal souhaite que le problème du vol de vélos devienne un enjeu électoral. Selon elle, les élus ont la responsabilité de mettre en place des politiques qui s’attaquent au problème.

Elle croit que les vols de vélos sont liés aux problèmes de méthamphétamine, de toxicomanie et de santé mentale.

Une partie de ces crimes seraient réduits si nous commencions à nous attaquer aux problèmes inhérents de notre ville. Basia Sokal

Elle se dit heureuse que la police se penche sur ce problème. Cependant, selon elle, la question ne peut être résolue uniquement par la police. Les propriétaires de vélos doivent enregistrer leurs vélos et signaler les vols.