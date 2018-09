Il visitera la circonscription de Labelle, dans les Laurentides, avant de parcourir les circonscriptions d'Abitibi-Est et d'Abitibi-Ouest.



Le chef de la CAQ visitera lundi après-midi l'entreprise Eldorado Gold de Val-d'Or, et participera, sur l'heure du souper, à une activité militante à l'hôtel des Eskers d'Amos.



Plus d'informations suivront.