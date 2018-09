Sa partenaire, Marie-Michelle Fortin, atteinte de paralysie cérébrale, en était à son premier marathon. Mon grand-père était marathonien et c'était important pour moi de le faire. J'aime ça la vitesse! a-t-elle raconté quelques minutes avant le départ.

Son père, Luc Fortin, était des plus heureux de voir sa fille prendre le départ. On est pas mal fier parce que ça ouvre des portes à bien gens qui vont la voir et donner la possibilité à ses gens-la

à mobilité réduite de vivre le marathon avec toute son effervescence.

Ce marathon était une préparation pour l'ultramarathonien qui s'est fixé un autre objectif. Mon but initial, c'est aussi de me qualifier pour le marathon de Boston en poussant quelqu'un et à mon âge à 45 ans c'est 3 heures 25.

Je suis très heureux d’avoir permis à Marie-Michelle de compléter son 1er marathon. Nous allons faire les démarches pour homologuer notre marque dans le livre des records Guinness. Sébastien Roulier