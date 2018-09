Pete Karageorgos, directeur des relations avec l'industrie et les consommateurs pour le Bureau d'assurance du Canada (BAC) conseille aux sinistrés, une fois en sécurité, d'immédiatement appeler leurs assureurs.

La plupart des polices d'assurance habitation et entreprise couvrent les dommages causés par une tempête, a-t-il déclaré, mais les contrats diffèrent .

Donc, vous pouvez contacter votre compagnie d'assurance pour obtenir des éclaircissements sur toutes les questions que vous pourriez avoir , explique M. Karageorgos.

Prenez tout en photos , poursuit-il.

Le BAC conseille aussi aux sinistrés de conserver toutes leurs factures ou pièces justificatives relatives aux dépenses encourues en raison du dommage, et de prendre des photos ou une vidéo des biens endommagés.

Parmi les factures, n'hésitez pas à conserver celles des chambres d’hôtel, de la nourriture, y compris ce que vous aurez acheté pour votre animal de compagnie. Si vous êtes locataire, contactez le propriétaire et votre compagnie d'assurance.

Votre compagnie d’assurance vous indiquera les étapes à suivre et vous aidera à nettoyer et à enlever les débris. Veuillez ne pas déplacer de déchets sur le trottoir , indique la Ville d'Ottawa.

La Ville de Gatineau proposent des rencontres avec le BAC (pour les citoyens assurés) et la Croix rouge (pour les citoyens non assurés) d'ici les deux prochains jours.

Mettez vos contrats à jour

Les propriétaires et les entreprises devraient revoir leurs polices d'assurance chaque année, en raison de la hausse des événements météorologiques extrêmes, juge M. Karageorgos.

Cette année, les assureurs ont versé près d’un milliard de dollars en dommages, rien qu’en Ontario. Ce chiffre exclut les événements météorologiques de vendredi dans la région.

Chaque année, ce chiffre atteint environ un milliard de dollars au Canada , dit M. Karageorgos.

En ce qui concerne les dommages subis lors d'une catastrophe naturelle non couverte par une assurance privée, le gouvernement fédéral fournit une aide financière aux propriétaires - par le biais des provinces - dans le cadre du programme des Accords d'aide financière en cas de catastrophe (AAFCC).

Dans son rapport de 2016, le directeur parlementaire du budget a estimé que, dans le cas d'événements météorologiques plus importants et plus intenses, le programme d'AAFCC devra faire face à des coûts d'environ 902 millions de dollars par an.

Bon nombre d'experts en sinistres se rendront dans la région d’Ottawa et de Gatineau au cours des prochains jours, mais le retour à la normale pourrait prendre plusieurs mois pour les sinistrés.

Avec les infos de CBC et Radio-Canada