C'est encore Ottawa et sa région qui sont le plus touchés par les coupures d'électricité puisqu'environ 3500 clients sont dans le noir. En Outaouais, ils sont 3100 et dans l'Est Ontarien 1700.

Des fermetures d'écoles et de bâtiments fédéraux

Pour rappel, bon nombre d'établissements scolaires sont fermés lundi faute d'électricité pour accueillir les élèves.

Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) : Terre-des-Jeunes, Édouard-Bond, Pierre-Elliott-Trudeau, Pierre Savard, Sainte-Kateri et Laurier-Carrière.

Toutes les écoles d'Ottawa Catholic School Board et du Ottawa-Carleton District School Board

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario : École élémentaire publique Charlotte-Lemieux et l'École secondaire publique Omer-Deslauriers

Commission scolaire des Portages de l'Outaouais : École secondaire Mont-Bleu

Hadley Junior &Philemon Wright High School

Des bâtiments fédéraux d'Ottawa sont fermés : édifice C.D.-Howe, Mesures Canada et les édifices suivants abritant des employés de SPAC :

Pré Tunney

2745, rue Iris

1550, avenue Carling

Parc Plouffe, au 1010, rue Somerset

Le gouvernement du Canada demande aussi à ses employés dans la région de la capitale nationale de rester chez eux et d'y travailler si possible. En revanche, le Parlement reste ouvert et les députés siègent à la Chambre des communes et les employés doivent s'y rendre.

Le Musée canadien de la guerre est fermé aux visiteurs.

Au parc de la Gatineau :

Les promenades de la Gatineau, Champlain et Fortune sont fermées.

Tous les sentiers du parc sont fermés jusqu’à nouvel ordre

Secteur des promenades

Valley Meech

Secteur du lac Philippe

Secteur de Luskville

Circulation à Gatineau

Les rues du secteur Mont-Bleu touché sont fermées à la circulation pour des raisons de sécurité. Le boulevard Saint-Joseph est maintenant rouvert à la circulation entre le boulevard Mont-Bleu et le carrefour giratoire Jean-Proulx. Toutes les autres voies de circulation de Gatineau ont été dégagées et la circulation se fait normalement.

Périmètre toujours inaccessible à #Gatineau La Ville demande aux personnes évacuées et aux citoyens de ne pas tenter de réintégrer leur domicile ou de s'approcher des lieux tant que les autorités n'auront pas signifié qu'ils sont sécuritaires.

Bon nombre de feux de circulation ne sont pas en état de fonctionnement.