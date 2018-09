Les bureaux de scrutin dans les 49 circonscriptions électorales sont ouverts de 10 h à 20 h. Environ 563 000 résidents de la province au total ont le droit de voter, estime Élections NB.

Les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale doivent apporter une ou plusieurs pièces d’identité qui indiquent ensemble leur nom, leur signature et leur adresse. La pièce d’identité idéale est un permis de conduire. Les gens qui n’ont pas ce permis peuvent toujours apporter une facture d’un service public et leur carte d’assurance maladie.

Élections NB espère un meilleur taux de participation que le creux historique de 64,7 % aux élections de 2014. La hausse du nombre d’électeurs au vote anticipé est peut-être un signe positif: plus de 87 000 électeurs ont voté par anticipation cette fois-ci contre 67 317 en 2014.

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, espère remporter un deuxième mandat consécutif, tandis que le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, espère devenir premier ministre pour la première fois. Les chefs du Parti vert, David Coon, du NPD, Jennifer McKenzie, et de l’Alliance ds gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, espèrent aussi faire des gains.

La chef du Nouveau Parti démocratique, Jennifer McKenzie, le chef du Parti vert, David Coon, le chef de l'Alliance des gens, Kris Austin, le chef du Parti libéral, Brian Gallant, et le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs. Photo : La Presse canadienne/Marc Grandmaison

Les chefs ont fait campagne sur la création d’emplois, l’économie, la fiscalité. La question du bilinguisme officiel a aussi alimenté des débats.

Dimanche, Brian Gallant et Blaine Higgs ont passé la journée à rallier leurs partisans et à les prévenir d’une possible division des votes s’ils appuient un tiers parti.

À la dissolution de la Chambre, l'Assemblée législative comptait 24 députés libéraux, 21 progressistes-conservateurs, un vert, un indépendant et deux sièges étaient vacants.