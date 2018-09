Certaines batailles sont toujours très serrées dans la capitale, notamment dans Jean-Lesage. La candidate de la Coalition avenir Québec, Christiane Gamache, attendait les citoyens à la sortie d’une épicerie, dimanche matin.

« C’est encore cette semaine une grosse semaine où je serai sur le terrain. […] On ne lâche pas le morceau, c’est du matin très tôt jusqu’au soir », a-t-elle dit. Après son pied de grue devant le marché d’alimentation, une séance de porte-à-porte l’attendait en après-midi.

Au bureau de Gertrude Bourdon, candidate du Parti libéral dans cette même circonscription, les bénévoles multiplient les appels téléphoniques.

Mme Bourdon décroche elle aussi le combiné pour échanger avec les citoyens. « Ça me permet de discuter avec les gens », a-t-elle affirmé. Une conversation téléphonique permet selon elle « d’aller plus loin » avec les potentiels électeurs sur leurs préoccupations.

À lire aussi : Les candidats dans Jean-Lesage croisent le fer

Sol Zanetti, candidat de Québec solidaire dans Jean-Lesage, a participé à divserses marches citoyennes au cours de la fin de semaine.

L'aspirant député entend poursuivre son travail de terrain dans le dernier droit. « C’est d’aller chercher les gens qui normalement ne votent pas, qui sont désabusés de la politique, qui pensent que tous les partis sont pareils. Il faut les convaincre qu'il y a de l'espoir et que des choses peuvent changer au Québec », a-t-il expliqué.

De leur côté, les candidats du Parti québécois de la région de Québec se sont rendus aux festivités d'avant-match à l'Université Laval, dimanche, où le Rouge et Or affrontait les Redmen de McGill au football universitaire.

« On est un parti qui est près des gens, près de leurs préoccupations », a souligné Diane Lavallée, candidate dans Taschereau. « On continue de renconter les gens, à parler de notre programme, à dire qui on est et répondre à leurs questions.. »