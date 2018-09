Le premier match à domicile de l'Océanic attirent 4 200 spectateurs et des partisans d’équipes adverses: C. Laroche (PLQ), N. Lévesque (CAQ), H. LeBel (PQ) et C-A Kack (QS), candidats dans Rimouski à l'élection du 1er octobre #icibsl pic.twitter.com/BsaEh3xVhB