Dans une ambiance propice à la discussion plutôt qu'au débat, des candidats des quatre principales formations politiques du Québec ont répondu aux questions et aux préoccupations de la communauté musulmane de l'Estrie. Parmi les enjeux abordés : l'intégration économique et sociale, l'apprentissage de l'arabe chez les jeunes et l'épineux dossier des signes religieux.