Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, a confiance qu’une très grande partie des gens vont pouvoir être à l’hôtel, parce que le Army Run est terminé .

[Le Centre communautaire Père-Arthur-Guertin] c’est permanent, on peut le garder tant qu’on veut, c’est un site de la Ville. Donc on ne déplacera plus les gens. Ceux qui vont être obligés d’être ici peuvent s’installer et c’est pour le temps qu’il faudra , a assuré le maire.

Le premier magistrat reconnaît que la journée a été frustrante pour beaucoup de monde , mais il est sorti heureux d'une séance d'information, tenue dimanche après-midi, à laquelle ont participé des sinistrés et des intervenants. Des représentants des écoles de la région étaient notamment présents afin de donner des indications aux parents à savoir si les écoles allaient être ouvertes après une fin de semaine éprouvante.

Passes de la STO et conteneurs à débris

La Société de transport de l'Outaouais a autorisé l’émission de passes particulières pour les sinistrés pour qu’ils puissent se déplacer en autobus gratuitement.

La Ville indique par ailleurs que les patrouilleurs du service de police assurent toujours la surveillance dans le secteur touché par la tornade.

Les autorités indiquent aussi que le boulevard Saint-Joseph est maintenant rouvert à la circulation et que des conteneurs à déchets sont placés à cinq intersections dans le secteur touché par la tornade de vendredi. Les citoyens peuvent y déposer les débris liés à la tornade tels que les débris verts et les matériaux de construction , peut-on lire dans un communiqué.

Où se trouvent les conteneurs? rues de Deauville et Jumonville

rues Georges-Bilodeau et Étienne-Brûlé

rues Georges-Bilodeau et Jumonville

rues Jumonville et Daniel-Johnson

rues Jumonville et Tassé Source : Ville de Gatineau

Des représentants de la Croix-Rouge et du Bureau d'Assurance du Canada devraient aussi contacter les personnes sinistrées au cours des prochains jours afin de leur faire part de ce qui s'offre à eux, indique la Ville.

À 19 h, dimanche, 3989 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés d'électricité en Outaouais.

La Ville rappelle aux citoyens qui désirent venir en aide aux sinistrés qu'ils peuvent apporter des dons à l'ancien local du Sears situé au rez-de-chaussée des Galeries de Hull (320, boul. Saint-Joseph, secteur de Hull) ou en faisant un don à la Croix-Rouge.

Comment faire des dons? Sur le site web www.croixrouge.ca ou par téléphone au 1-800-418-1111

Avec les informations de Yasmine Mehdi