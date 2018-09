Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau avec les information d'Alix-Anne Turcotti

Dans la circonscription de Duplessis, sur la Côte-Nord, les électeurs étaient nombreux à profiter de cette journée dominicale pour voter. Ceux qui ont pris la peine de se déplacer croient qu’il est impératif de se prévaloir de ce privilège de citoyen.