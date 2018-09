Un texte de Camille Martel

Blaine Higgs a été maladroit , lance d'emblée Roger Ouellette.

Il a dit qu’il serait prêt à travailler avec les autres partis s’il était minoritaire, y compris l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Les francophones ont vivement dénoncé ça, il a essayé de se rattraper, mais le mal était fait , estime le politologue.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick, a affirmé être prêt à former un gouvernement de coalition jeudi. Photo : Radio-Canada/René Godin

De son côté, Brian Gallant s’est fait « pourchasser » par les ambulanciers. On a interrompu une annonce qu’il voulait faire à Miramichi, on l’a poursuivi jusqu’à Saint-Jean et, là aussi, ç'a bouleversé son plan de match.

Brian Gallant a bon espoir de former un parti majoritaire, mais ouvre tout de même la porte aux coalitions. Photo : Radio-Canada/René Godin

Les tiers partis ont pour leur part eu une meilleure semaine, selon Roger Ouellette. Les verts, par exemple, ont fait des bons coups, dit-il : M. Coon a le vent dans le voile. Selon les sondages, tous les chefs sont mal aimés par l’électorat, sauf lui.

David Coon est le plus aimé des chefs de parti au Nouveau-Brunswick, démontrent les sondages. Photo : Parti vert du Nouveau-Brunswick/Facebook

De plus, la venue de David Suzuki dans Kent-Nord pour appuyer le candidat du Parti vert Kevin Arseneau a été bien vue, ajoute-t-il.

David Suzuki est venu encourager le candidat Kevin Arseneau, du Parti vert, à quelques jours des élections au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Le politologue explique que les principaux partis sont sur la défensive face à la montée des tiers partis. Pourquoi M. Gallant s’est rendu dans Kent-Nord et à Shippagan dimanche? C'est parce qu'il n’est pas sûr de conserver ces deux circonscriptions.

D’ailleurs, M. Gallant, tout comme M. Higgs, s’est prononcé la semaine dernière en faveur d’un éventuel gouvernement de coalition afin d’éviter la division du vote avec les tiers partis.

Un gouvernement minoritaire au Nouveau-Brunswick

Si un gouvernement minoritaire est élu au Nouveau-Brunswick le 24 septembre, ce sera une première en près de 100 ans d’histoire.

Les derniers sondages montrent toutefois que c’est une possibilité.

Si le vote est divisé, on pourrait voir ça. Il faudrait que l’Alliance et le Parti vert fassent élire deux candidats chacun , explique Roger Ouellette.

Quoi surveiller pour le jour J

Selon le politologue, il faut surveiller la montée des tiers partis. Bien que les intentions de vote montrent une augmentation de la popularité de certains partis, rien n’est encore joué, précise-t-il.

Est-ce que l’Alliance va réussir à sortir 15 % du vote? Est-ce que les verts vont pouvoir sortir 12 % du vote? On sait que pour les deux partis traditionnels la machine est en marche et beaucoup de gens ont déjà voté par anticipation, mais les tiers partis n’ont pas ces machines, donc ils sont défavorisés.

En 2014, seulement huit points de pourcentage séparaient les libéraux des conservateurs, rappelle Roger Ouellette, et cette année les sondages montrent une séparation de sept points de pourcentage entre ces deux partis.