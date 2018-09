Un texte de Rose St-Pierre

Les organisateurs célèbrent ce que les trois croyances ont en commun : un appétit partagé pour ce mets végétalien.

L’évènement est organisé conjointement par le Conseil scolaire catholique anglais de Windsor-Essex, le Centre communautaire juif de Windsor et l’Association islamique de la municipalité.

Un jury récompensera la recette par excellence du titre de meilleur houmous de la ville.

Diane Nehmetallah, du restaurant St. Basil’s Grill Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Un peu plus d’une heure seulement après l’ouverture des portes, Ameen Fadel, fondateur et président de Cedar Valley Selections, n’avait déjà plus de houmous : « pourtant, j’en avais apporté beaucoup! » Diane Nehmetallah de St. Basil’s Grill avait aussi épuisé tout son stock de trempette de pois chiches. « C’était incroyable, nos trois sortes de houmous ont disparu. »

« C’est que tout le monde aime le houmous », explique le coorganisateur du festival, Jay Katz. « Nous nous retrouvons autour de la table, c’est une formidable façon de se réunir tous ensemble. »

Danielle Desjardins-Koloff, directrice de L’École secondaire catholique Centrale de Windsor, où se tenait l'évènement, n’est pas étonnée qu’une telle rencontre des cultures et des croyances soit aussi populaire. « Ce qui est unique à Windsor, c’est que nous vivons de manière harmonieuse au sein d’une communauté tout à fait multiculturelle. » Son établissement fait d’ailleurs partie des écoles secondaires les plus diverses de l’Ontario. On y compte 650 jeunes originaires de 70 pays différents.

Je pense que Windsor est vraiment le coeur du multiculturalisme au Canada. Danielle Desjardins-Koloff, directrice de L’École secondaire catholique Centrale de Windsor

Eddy Hammoud, propriétaire du restaurant Eddy’s, n’a pas hésité une seconde lorsqu’on l’a approché pour faire partie des exposants. « Je suis moi-même allé à l’école catholique. J’étais ravi de m’impliquer pour cet évènement, ça permet de rassembler les gens. » Lorsqu’il est questionné au sujet de la distinction à remporter, il se montre philosophe : « Au final, que je gagne ou je perde, ce qui est important c’est faire partie de cet évènement et supporter ma communauté. Ce serait génial de gagner, mais disons que je ne serai pas vexé si je perds! » Son ingrédient secret? « L’amour que j’y mets. »

Les trois organisateurs de l’évènement. De gauche à droite : Jay Katz, Remy Boulbol et Danielle Desjardins-Koloff Photo : Radio-Canada/Rose St-Pierre

Remy Boulbol, coorganisatrice et musulmane de confession, explique que l’idée provient d’abord d’une blague lancée à son ami et voisin juif aussi impliqué dans l’organisation du festival. Tous deux cherchaient un moyen de réunir plusieurs communautés pour apprendre à se connaître et célébrer la diversité de Windsor. « Nous nous sommes dit, tout le monde aime le houmous, alors pourquoi ne pas se retrouver autour d’un houmous? »

Le stéréotype veut qu’on ne puisse pas travailler ensemble, pourtant c’est faux! Remy Boulbol, coorganisatrice

Les organisateurs espèrent faire de ce festival un évènement annuel.