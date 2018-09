Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau en collaboration avec Laurence Royer

Organisé en pleine campagne électorale, le congrès a permis aux élus municipaux de faire part de leurs besoins aux chefs des quatre principaux partis qui étaient présents à l’événement.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, se réjouit des engagements pris par les quatre partis quant aux préoccupations des municipalités, telles que le financement de la Sûreté du Québec, la décentralisation des pouvoirs, le développement du réseau Internet haute vitesse et le transfert d’un point de la TVQ aux municipalités.