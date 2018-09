C’est, du moins, ce que Radio-Canada a pu constater dimanche en visitant quatre bureaux de vote situés dans trois circonscriptions.

Le temps d’attente n’était pas trop important et il ne semblait pas y avoir de problèmes, malgré une bonne affluence aux urnes.

En milieu d’après-midi dimanche, le taux de participation avait atteint 5 % dans Champlain et 3 % dans Maskinongé.

La plupart des électeurs rencontrés au cours de la journée de dimanche ont affirmé que leur choix était fait depuis un bon moment déjà. Une minorité a avoué avoir trouvé la décision plus difficile à prendre cette année.

Les électeurs qui ont arrêté leur choix peuvent voter par anticipation toute la semaine.

Les bureaux de vote qui étaient ouverts dimanche le seront aussi lundi.

Comme ce fût le cas vendredi et samedi, il sera aussi possible de voter mardi, mercredi et jeudi au bureau du directeur du scrutin de chaque circonscription.

Pour savoir où et quand voter, les électeurs peuvent consulter la carte qui leur a été envoyée par la poste ou le site d’Élections Québec.

D'après les informations de Camille Carpentier