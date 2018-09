Adoption Lapins Sans Abri, le refuge Caréna, Mouvement Chats Errants et la Société protectrice des animaux (SPA) de Québec interpellent la Ville de Québec pour qu'elle modernise sa réglementation, comme l'ont déjà fait Montréal et Laval.

Le président de la Société des protectrices des animaux, Félix Tremblay, souligne que les refuges ont tous le même problème : ils ont un surplus de chats à gérer. « Ce qu'on constate c'est qu'on est en train de brûler nos gens et nos ressources pour corriger un problème qui devrait être réglé en amont », dit-il.

Le président de la SPA croit que la Ville devrait exiger que tous les animaux mis à l'adoption soient stérilisés.

« Il y a plein de chatons non stérilisés qui sont mis en circulation, il y a des colonies de chats errants. On dirait que les règlements de la Ville datent d'il y a 150 ans et que la fonction de la fourrière municipale actuellement c'est quasiment plus un abattoir à chats qu'une fourrière », se désole Félix Tremblay.

La coalition estime également que la Ville devrait aussi forcer les animaleries à s'approvisionner dans les refuges.

Utilisateur-payeur

Félix Tremblay dénonce aussi le fait que les propriétaires de chats n'aient pas à payer pour enregistrer leur chat à la Ville, contrairement aux détenteurs de chiens.

« C'est le principe de l'utilisateur-payeur. Comment se fait-il que les propriétaires de chats ne sont pas ceux qui payent pour régler le problème de chats? », se questionne-t-il.

« Si on avait des médailles pour chats, ce n’est pas obligé d'être une médaille ça pourrait être une micropuce, à ce moment-là au moins les propriétaires de chat contribueraient à autofinancer les services de gestion animalière », conclut-il.