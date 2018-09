L'exposition est intitulée L'Hôtel-Dieu de Roberval et les Augustines de la Miséricorde de Jésus : 100 ans d'histoire, 100 ans de dévouement.

Elle a été conçue par Centre d'archives et la Société d'histoire du Domaine-du-Roy.

De plus, une mosaïque collective a été dévoilée. Plus de 500 Robervalois ont participé à la fabrication de l’oeuvre au cours de l’été.

Avec la collaboration d’un nombre quand même important de 500 personnes qui ont collé leurs petites pièces de verre, ils ont réalisé cette oeuvre , explique Réjean Perron, président des Fêtes du 100e anniversaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval.

Les organisateurs ont aussi présenté un monument commémoratif.

Les trois oeuvres seront exposées de façon permanente à l'hôpital de Roberval.

Selon le comité, il était primordial de souligner l’apport des religieuses dans la création de l’hôpital.

C’est important parce que les religieuses qui sont arrivées ici il y a 100 ans, je pense qu’elles ont fait un travail énorme. Elles ont d’abord fondé l’hôpital et elles l’ont faites grandir aussi. C’est avec la collaboration de beaucoup d’hommes et de femmes qu’aujourd’hui on est capable d’avoir les services qui nous sont offerts , ajoute Réjean Perron.

Le centenaire de l’Hôtel-Dieu de Roberval va se conclure le 14 octobre avec un concert et un souper gastronomique au Vieux Moulin de Val-Jalbert.