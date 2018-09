Un texte de Romain Schué

Désormais, François Legault ne s’adressera aux médias qu’à l'occasion de mêlées de presse, ou des scrums dans le jargon journalistique. La différence est majeure.

Depuis le début de la campagne, à l’instar des autres chefs, le leader de la CAQ était questionné régulièrement de 45 minutes à 1 heure par jour. Un par un, les journalistes avaient l'occasion d’interroger, de relancer et de demander des précisions à l’aspirant premier ministre.

Cette façon de faire avait par ailleurs mené François Legault à multiplier les erreurs et imprécisions concernant l’immigration durant deux journées consécutives, les 15 et 16 septembre.

Depuis, le chef de la CAQ n’a accordé qu’une seule conférence de presse, le 18 septembre, durant laquelle il avait déjà amorcé un changement de ton, en refusant de répondre à de nombreuses questions, préférant repartir à l’offensive contre Philippe Couillard. Il s'est également éloigné des caméras pour préparer les différents débats.

La CAQ veut « aller plus vite »

Lors d'une mêlée de presse, « ça va aller plus vite », a indiqué dimanche l’intéressé, qui avait déjà privilégié cette disposition ces derniers jours. D’une durée variant de 15 à 20 minutes, ces moments médiatiques permettent au candidat, entouré des journalistes, ou à son conseiller, de changer rapidement de sujet en acceptant une autre question.

Bien que le parti nie officiellement avoir pris cette décision à la suite des dernières difficultés rencontrées par François Legault, la stratégie parait évidente, selon le politologue Alain G. Gagnon.

« M. Legault a paru mal préparé sur l’immigration et même en matière économique, sur les enjeux des négociations commerciales. Éviter de répondre à des questions où il n’a pas toujours les réponses, ça pourrait lui servir. Il ne veut plus alimenter les journalistes sur ces sujets et veut éviter de parler d'immigration », croit le professeur de l’UQAM.

Lors d'une mêlée de presse, les journalistes sont autour du chef. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

Un dernier « blitz »

Pour « sauver du temps », la CAQ a donc décidé de mettre un terme à ces conférences de presse, tout en optant pour un nouvel itinéraire et plusieurs milliers de kilomètres à parcourir sur les routes québécoises.

D’ici jeudi, François Legault, qui a passé la journée de dimanche à sillonner la circonscription de Gatineau, se rendra en Abitibi, en passant par Val-d’Or et Amos, avant d’aller à Chibougamau. Initialement, la CAQ devait se rendre en Mauricie et dans la Capitale-Nationale.

Mardi, cap sur la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, avec probablement un arrêt à Tadoussac, puis la caravane de la CAQ se rendra vers le Bas-Saint-Laurent et Rimouski, avant un retour à Montréal pour une allocution devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain vendredi.

Toutes ces destinations comportent un point commun : aucun député de la CAQ n’y a été élu depuis la fondation du parti en 2011.

« C’est un blitz, on veut faire le plus grand nombre de comtés possibles », assure Guillaume Simard-Leduc, porte-parole de François Legault. Dans l’entourage du chef, on ne cache pas que des sondages menés tout récemment sur le terrain ont montré « des possibilités » qui n’étaient pas nécessairement envisagées par la CAQ.

Ce que je sens, c’est qu’il y a un appel des régions pour avoir un gouvernement de la CAQ. François Legault, chef de la CAQ

Sur place, François Legault pourra marteler le message de son choix, présume Alain G. Gagnon.

« Il veut être vu aux quatre coins du Québec, dans des endroits stratégiques, et il veut répéter les mêmes propos : les maternelles quatre ans et les aides pour les familles. Il est en chasse dans les terres libérales et péquistes », juge l’expert en science politique.

Selon ce dernier, la percée de Québec solidaire pourrait profiter à la CAQ. « M. Legault a senti une faiblesse dans l’armure de M. Lisée. Si Québec solidaire gruge des appuis au Parti québécois, d’autres électeurs péquistes pourraient être amenés à un vote stratégique, qui respecterait moins leurs idéaux premiers. »

Un outil pour suivre le vote

Se disant « confiant » de faire « de grandes percées », François Legault a quant à lui mis de l’avant le rôle de l'application nommée Coaliste, que la CAQ a acquise au prix d’un million de dollars l’an passé.

Alors que le vote par anticipation a débuté le 21 septembre, cet outil informatique permettrait « de suivre d’heure en heure le vote », confie François Legault.

« Avec le Coaliste, on est capable de voir chaque personne qui va voter, [voir si] c’est un sympathisant, quelqu’un qui était pointé adversaire, indécis », détaille-t-il.

À ce jour, lâche-t-il avec un grand sourire, les informations obtenues sont « très bien ».