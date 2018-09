Un texte de Jérôme Labbé

Déjeuner dans Vaudreuil, arrêt dans Soulanges, activités dans Beauharnois, visites des locaux électoraux de La Prairie et de Montarville… M. Couillard s’est même payé un saut de puce dans Vachon, dimanche – une visite non annoncée, à l’abri des médias, faut-il le préciser.

En tout, le chef libéral aura visité pas moins de six circonscriptions en une seule journée – un emploi du temps chargé, à des années-lumière de son rythme de début de campagne, qui a même été qualifié de « pépère » par certains observateurs.

Et ça ne s’arrêtera pas là. Les prochaines journées se termineront passablement tard, nous a-t-on avertis. Lundi, par exemple, M. Couillard participera en soirée à un rassemblement de militants dans Laval-des-Rapides. Puis, la caravane quittera le Grand Montréal pour de bon, direction Québec, la Beauce, le Bas-Saint-Laurent. Le chef libéral terminera son périple dans sa circonscription de Roberval, bien entendu, où il suivra la soirée électorale.

« La semaine de plus, c’est aujourd’hui qu’elle commence », a-t-il lancé à ses supporteurs, réunis dans un restaurant de Vaudreuil-Dorion, dimanche matin, faisant référence à sa décision de déclencher la campagne électorale une semaine plus tôt que prévu, le 23 août dernier.

Cette semaine, on va être partout au Québec. Philippe Couillard, chef du PLQ

« Et je me sens plein d’énergie pour montrer le Québec dont je rêve, dont on est fiers et dont on rêvera encore plus; un Québec qui sera prospère, plus juste et plus vert également », a-t-il ajouté plus tard, en marge d’un point de presse au cours duquel il a rappelé ses engagements envers les proches aidants.

Philippe Couillard a visité le local électoral de son candidat dans La Prairie, Richard Merlini, dimanche après-midi, à Candiac. Photo : Radio-Canada/Dany Pilote

« C’est normal qu’en fin de campagne le rythme s’accélère », explique en coulisses conseiller du PLQ. « En début de campagne, de toute façon, les gens n’écoutent pas. La preuve : les sondages n’ont presque pas bougé avant la fête du Travail. »

« L’idée, c’était aussi de ménager notre chef en début de campagne », ajoute-t-il, précisant avoir été surpris de voir la cadence soutenue que le Parti québécois a imposée à Jean-François Lisée dès le début de campagne.

« On avait un plan de match », indique-t-il. Car la tenue de plusieurs événements montréalais était connue d’avance : les débats de Radio-Canada, de CBC et de TVA, l’enregistrement de l’émission Tout le monde en parle ainsi que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités, par exemple. Impossible, donc, de s’éloigner trop loin de la métropole entre le 13 et le 20 septembre. « C’est pour ça que maintenant, c’est le moment idéal pour se rendre dans les régions; d’autant plus que le passage du chef peut faire une différence dans les circonscriptions où ça compte. »

« Mais il faut aussi savoir être flexible », admet-il, prenant pour exemple le passage de la tornade à Gatineau, qui a forcé M. Couillard à revêtir son habit de chef de gouvernement et à suspendre sa campagne quelques heures, le temps d’aller offrir son soutien aux sinistrés samedi – un geste aussitôt imité par les trois autres aspirants principaux au poste de premier ministre.

À l’heure où les maisons de sondage laissent entrevoir plusieurs luttes à trois, voire à quatre, tout porte à croire que les autres caravanes – caquiste, péquiste et solidaire – allongeront le pas dans les prochains jours aussi. Et fait à noter : toutes trois seront en Abitibi-Témiscamingue mardi.

Celles de Jean-François Lisée et de François Legault risquent également de se croiser lundi à Mont-Laurier, dans le château fort péquiste de Labelle, tandis que Manon Massé, elle, se rendra dans Laurier-Dorion, Rosemont et Hochelaga-Maisonneuve – trois circonscriptions montréalaises fortement convoitées par QS.

Car peu importe la stratégie des partis, le temps presse : non seulement les Québécois seront appelés aux urnes dans une semaine, mais le vote par anticipation a déjà commencé.