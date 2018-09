« C’est toujours le fun d’avoir de nouvelles idées auprès de la jeunesse, d’avoir des jeunes engagés, prêts à accepter le privilège de représenter les jeunes Fransaskois », affirme le directeur général de l’AJF, Julien Gaudet.

Si tous les nouveaux élus s’entendent sur une priorité, c’est bien celle de redonner aux jeunes Fransaskois le goût et la fierté de s’exprimer en français.

Les jeunes Fransaskois ont rédigé leurs idées d'activités pour la programmation 2018-2019 de l'AJF. Photo : Radio-Canada

« Un de nos focus, c’est la sécurité linguistique, souligne le vice-président du conseil d’administration, Aden Tournier. Une des choses qu’on trouve que plusieurs jeunes ont de la difficulté [à être] confortable soit avec leur accent ou leur niveau de vocabulaire. »

« On veut encourager tout le monde à pratiquer le français le plus possible et célébrer leur culture », ajoute-t-il.

Changements au CA

Après quatre années passées au conseil d’administration, dont deux à titre de présidente, Gillian Theoret a décidé de céder sa place à la relève. « Les jeunes m’inspirent, dit-elle. Ils ont des idées. Je suis tellement contente de voir [autant] de jeunes s’impliquer et prendre ma place. »

Composition du CA pour le mandat 2018-2020 : Présidente : Taylor Morrison

Vice-président : Aden Tournier

Trésorière : Catherine Gagnon

Secrétaire : Kassandra Hipkins

Taylor Morrison a déjà quelques années d’expérience derrière la cravate. Avant d’être élue à la tête du conseil d’administration de l’AJF, la jeune femme a occupé le poste de secrétaire pendant trois ans.

« Aujourd’hui, je suis vraiment fière d’être ici, de parler en avant, de parler pour les jeunes », a-t-elle déclaré lors de son discours de remerciement.

Taylor Morrison fait actuellement des études en commerce et marketing à l’Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. Elle espère que ce bagage de connaissances lui permettra de faire une bonne promotion des activités de l’AJF.

« J’aimerais juste, avec le marketing, impliquer plus de personnes et assurer que c’est un lieu sécuritaire et [où] on peut toujours partager, parler et avoir du fun ensemble », dit-elle.

Composition du sénat de l’AJF

Pour siéger au sénat de l’Association jeunesse fransaskoise, il faut être âgé de 12 à 18 ans. Les sénateurs ont un droit de veto sur les décisions prises par le conseil d’administration de l’AJF.

Sénateurs pour l'année 2018-2019 : Gabrielle Muzychka

Josée Bussière

Rebékah Dagenais

Amélie Boutin

Janie Moyen

Madison Thiessen

« Nos amis en ville sont souvent anglophones et ils ne voient pas la richesse qu’on a de parler [en] français, affirme Janie Moyen, l’une des six sénatrices. Si on a plus d’activités de l’AJF et du sénat, on pourra commencer à avoir moins honte du français puis en être fiers. »

Les postes au sein du conseil d’administration sont octroyés pour un mandat de deux ans, alors que le mandat des sénateurs est d’une durée d’un an.