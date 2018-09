C'est la première rencontre du genre qui se tient dans la région à l'appel de la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de l'A-T.

L'objectif est de tisser les liens et partager les expériences et les préoccupations de chaque groupe.

On veut savoir qui fait quoi en région, quel est le rôle de chacun des groupes, par exemple nous la coalition on a un mandat de défense des droits, d'éducation et de sensibilisation de la population et les groupes qu'on retrouve aujourd'hui c'est davantage des groupes de socialisation. Comment nos missions peuvent être complémentaires, comment la coalition qui bénéficie des subventions du gouvernement peut supporter ces groupes , mentionne la présidente de la Coalition, Cathy Gélinas.

Si l'expérience va bien, si les groupes le souhaitent, c'est certain que nous comme organisme on veut refaire, on veut répéter. Cathy Gélinas

Cathy Gélinas rappelle que plusieurs enjeux préoccupent la communauté LGBT notamment l'accès au réseau de la santé et le financement des groupes qui défendent les droits de cette minorité.