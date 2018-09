Élu lors de la victoire surprise du NPD en 2015, M. Connolly était à 21 ans le second politicien le plus jeune à avoir remporté un siège à l’Assemblée législative de l'Alberta.

Il était un des premiers députés albertains ouvertement gais.

« Même si j'aime ce travail et ce que j’ai pu accomplir pour les citoyens de Calgary-Hawkwood et les Albertains, a déclaré M. Connolly sur Facebook. Je pense qu’en cette période de ma vie, il est préférable que je me lance vers d’autres buts ».

À lire aussi : Être gai et député en Alberta : encore bien des défis

Il a également remercié ses administrés et ses collègues qui l’ont appuyé pendant ces trois dernières années.

Son passage à l’Assemblée législative n’était pas dépourvu de controverses. En 2016, il a dû présenter des excuses à l'Assemblée après avoir été accusé d’avoir fait un geste inapproprié en direction de Derek Fildebrandt du Wildrose.