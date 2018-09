Soixante personnes ont également été blessées, mais le bilan des morts a été revu à la baisse, puisqu'on faisait état au départ de 29 décès.

Selon Téhéran, le Front populaire et démocratique des Arabes d'Ahvaz (FPDAA) est à l'origine de l'attaque, qui s'est déroulée pendant un défilé militaire.

Les autorités iraniennes ont promis de venger « dans un avenir proche » cet acte « terroriste ».

Une revendication de l'attaque, au nom du FPDAA, a été diffusée samedi sur une chaîne satellitaire basée à Londres. Dans un communiqué publié sur son site, le groupe a toutefois nié toute implication et a affirmé mener ses luttes sans avoir recours à la violence.

Le groupe djihadiste État islamique (EI) a revendiqué l'attentat, mais les autorités iraniennes ne semblent pas prendre cette affirmation au sérieux.

Nous n'avons aucun doute sur l'identité de ceux qui ont fait ça. Hassan Rohani, président de l'Iran

Ahvaz est la capitale du Khouzestan, une province dévastée par la guerre entre l'Irak et l'Iran et peuplée majoritairement d'Arabes, contrairement au reste du pays qui est persan à 61 %. Les problèmes de pollution atmosphérique et de sécheresse y sont courants, et la population se plaint régulièrement d'être laissée pour compte par le gouvernement central.

Les mouvements séparatistes ne datent pas d'hier dans cette région, et c'est d'ailleurs un groupe séparatiste arabe qui avait organisé le siège de l'ambassade iranienne à Londres en 1980.

Les quatre hommes qui ont mené l'attaque de samedi ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur les militaires et les spectateurs avant d'être abattus. Une cérémonie de funérailles doit avoir lieu lundi matin, selon la télévision d'État.

Le leader iranien a tracé un lien entre les auteurs de l'attentat et Saddam Hussein. Selon lui, ils étaient des « mercenaires » de l'ex-dictateur irakien qui se sont trouvé un « nouveau maître » à la mort d'Hussein.

Sans nommer de pays en particulier, Rohani a déclaré que ce « nouveau maître » serait un État de « la rive sud du golfe Persique ». En sous-texte, le président semble accuser les Émirats arabes unis, qui se sont défendus et ont à leur tour accusé Téhéran de lancer une campagne contre leur pays.

« Vengeance inoubliable »

Samedi, M. Rohani avait promis une réponse « terrible » à l'attaque d'Ahvaz. Les Gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont ensuite publié dimanche un communiqué annonçant « dans un avenir proche » une « vengeance inoubliable », sans entrer dans les détails.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans la nuit de samedi avoir convoqué les diplomates représentant le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas à Téhéran. Il leur a fait part des « fortes protestations de l'Iran contre le fait que leurs pays respectifs abritent certains membres du groupe terroriste ayant perpétré l'attaque » de samedi.

« Si des liens sont établis avec le Danemark, cela aura évidemment des conséquences », a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen. De leur côté, les Pays-Bas ont indiqué avoir « entendu la version de l'Iran et présenté [leurs] condoléances pour l'attentat ».

À Londres, un porte-parole a indiqué avoir pris note de l'« inquiétude » exprimée par l'Iran et avoir présenté également ses « condoléances » pour cette attaque.

Malgré ces réactions internationales, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l'Iran, a vu dans l'événement « une continuation de la conspiration des gouvernements de la région à la solde des États-Unis ».

« Je pense que les Iraniens en ont assez, et c'est de là que tout ça vient », a rétorqué Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, sur les ondes de CNN.