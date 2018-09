« Ça a duré 10 secondes tout au plus. Quand on est sortis, tous les arbres étaient tombés », a raconté Deborah Clarke, une résidente du secteur de Nepean. « On a perdu notre toit, nos voitures sont endommagées. Notre solarium est sûrement une perte totale », a dit celle qui n’a pas pu réintégrer sa maison depuis vendredi soir. Les autorités lui ont d’ailleurs indiqué que sa résidence serait inhabitable pour un ou deux mois.

Gino Brancatelli espère pour sa part pouvoir réintégrer sa maison avec sa famille dimanche soir.

On a des trous sur le toit qu’ils ont réparé ce matin. Puis en arrière on avait des pins blancs d’une hauteur de 150 qui sont à terre , a affirmé , un résident du secteur Nepean. C’était plein d’arbres, pendant l’été on avait toujours de l’ombre, maintenant, il n’y en a plus.

Gino Brancatelli espère que lui et sa famille pourront réintégrer sa résidence d'ici la fin de la journée de dimanche. Photo : Radio-Canada

Une « montagne russe » d’émotions

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, a qualifié les événements des derniers jours de montagne russe d’émotions pour des communautés de la région d’Ottawa incluant Dunrobin.

M. Watson a affirmé que les membres de la communauté ont écouté attentivement les services d’urgence alors qu’ils faisaient le dénombrement des résidences détruites. Bon nombre d’entre eux n’étaient pas en mesure de retourner à Dunrobin pour des raisons de sécurité et apprenaient pour la première fois ce qui était arrivé à leur résidence, samedi soir.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

C’est dimanche après-midi que des résidents ont pu aller visiter leur maison pour la première fois, accompagnés par une équipe spécialisée en soutien psychologique.

Je ne suis pas rentrée chez moi depuis vendredi, alors j’espère pouvoir rentrer aujourd’hui , a pour sa part affirmé Chantal Rocheleau, qui est l’une des douzaines de personnes qui attendaient de pouvoir constater l’étendue des dommages.

Chantal Rocheleau a pu s'échapper de sa maison alors qu'une tornade frappait la municipalité de Dunrobin le 21 septembre dernier. Photo : Radio-Canada/Krystalle Ramlakhan/CBC

C’est comme irréel. Où vais-je demeurer? Que vais-je faire? Je ne sais pas. Chantal Rocheleau, sinistrée

Hydro One au boulot

Selon Hydro One, 36 000 personnes de leurs abonnés demeurent privées d’électricité dans la région. Cela n'inclut pas les clients d'Hydro Ottawa, dont plusieurs sont également sans courant dimanche.

Plus de 1000 employés d'Hydro One sont donc toujours à l'oeuvre. La compagnie s'attend à ce que la majorité de leurs clients soient rebranchés dimanche soir. Pour une autre petite portion, notamment pour les gens du secteur de Dunrobin, cela pourrait être plus long.

Avec les informations d’Antoine Trépanier