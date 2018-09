Un texte de Patrick Bergeron

Créée en 2012, la circonscription de Rivière-du–Loup-Témiscouata compte plus de 50 000 électeurs, le tiers de ceux-ci résident dans les limites de la ville de Rivière-du-Loup. Lors de la dernière élection générale, Jean D'Amour avait reçu 9708 voix de majorité sur son plus proche adversaire.

Depuis quelques années, plusieurs entreprises de la circonscription peinent à recruter la main-d'oeuvre nécessaire pour leurs activités.

Le candidat du Parti québécois, Vincent Couture, propose d'attirer un immigrant sur quatre en région. Le candidat libéral, Jean d'Amour souhaite que la formation de la main-d'oeuvre soit plus adaptée aux besoins du marché du travail.

De son côté, la candidate de Québec solidaire, Goulimine Sylvie Cadôret, souhaite s'inspirer des centres de jour d'employabilité dans l'Ouest canadien.

L'amélioration du réseau de la santé est un autre enjeu de taille. La réforme du gouvernement sortant fait l'objet de nombreuses critiques. Les candidats de la CAQ, du Parti québécois et de Québec solidaire demandent à ce que les dirigeants des hôpitaux aient un plus grand pouvoir décisionnel.