Un texte de Boualem Hadjouti

C'est ce qui ressort du plus récent bilan relatif à la production laitière dans la province de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ).

En 2013, les deux régions comptaient 132 producteurs contre 111 en 2017.

Ça c'est une baisse de 15 % du nombre de producteurs laitiers dans ce regroupement de régions. Ce nombre-là, ça représente le nombre de producteurs distincts qui ont vendu du lait aux Producteurs laitiers du Québec. La production totale de lait en 2013 se situait à 507 620 hectolitres, elle est maintenant de 495 829 hectolitres, soit une baisse d'environ 2,3 % sur la même période , explique Éric Massicotte, agroéconomiste à l'ISQ.

Le producteur laitier Gabriel Rancourt Photo : Radio-Canada/La Semaine verte

Inquiètudes chez l'UPA

Des chiffres qui inquiètent le président des Producteurs de lait d'Abitibi-Témiscamingue de l'Union des producteurs agricole (UPA).

Gabriel Rancourt croit que la baisse du nombre de producteurs a des répercussions sur d'autres entreprises comme les fournisseurs d'équipements laitiers entre autres.

Il rappelle que les fermiers vivent depuis quelques années dans l'incertitude.

Il y a depuis 2013 à 2017 une baisse important du prix du lait, ça a mis plusieurs entreprises laitières en mauvaise posture, les gens ont décidé d'abandonner. Il y a aussi la perspective qu'on entend dans les médias ces derniers temps, M. Trump qui veut avoir plus d'accès au marché canadien, et il y a bien du monde, ça les effraie et ils veulent sauver les meubles , dit Gabriel Rancourt.

Selon Gabriel Rancourt, le manque de main-d'œuvre et de relève pèse également sur les producteurs laitiers.