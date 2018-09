Un texte de Mathieu Massé et Alix Villeneuve

C’est la dernière journée de la campagne électorale du Nouveau-Brunswick et les chefs puisent dans leurs dernières ressources pour convaincre les électeurs de leur accorder leur confiance, lundi.

Le chef du Parti libéral, Brian Gallant, a pu compter sur l’appui des libéraux de tout l’Atlantique. Stephen McNeil de la Nouvelle-Écosse, Wade MacLauchlan de l'Île-du-Prince-Édouard et Dwight Ball, de Terre-Neuve-et-Labrador, étaient tous à ses côtés dimanche à Moncton.

Stephen McNeil, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, a dit que tous les votes comptent. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Chacun a eu quelques minutes pour chanter les louanges d’une unité libérale dans les provinces atlantiques. Stephen McNeil a galvanisé les militants présents, mais leur a aussi rappelé qu’il serait naïf de croire qu’ils peuvent s’asseoir sur des victoires faciles dans certaines circonscriptions.

Laissez-moi vous dire une chose, tous les votes comptent. Stephen McNeil , premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Wade MacLaughlan a de son côté vanté le leadership du chef libéral. Je vais vous dire que Brian Gallant, c’est un homme de principe, c’est un homme de passion pour sa province et sa région et c’est quelqu’un avec qui on peut travailler.

Dwight Ball a parlé d’un partenariat libéral entre les quatre provinces de l’Atlantique qui est venu à maturité au cours des quatre dernières années.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, a donné son appui à Brian Gallant dimanche. Photo : Radio-Canada/Nicolas Steinbach

Ce sont trois personnes avec qui j’ai eu la chance de travailler. C’est évident qu’on a les mêmes valeurs, qu’on a les mêmes priorités pour les gens et qu’on est capables de faire avancer des projets en raison de ça. Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre sortant s’est tout de même fait questionner sur le fait que les quatre provinces ne s’entendent pas sur tout. L’idée du marché du carbone en est un exemple.

M. Gallant a répondu à la question en indiquant que chaque premier ministre fait ce qui est le mieux pour ses électeurs et que tout n’est pas identique dans les quatre provinces. Il a toutefois ajouté que sur le fond, il y avait une très bonne entente entre les quatre provinces.

Brian Gallant a continué sa journée en se rendant dans la circonscription de Kent-Nord où son candidat Émery Comeau mène une chaude lutte au candidat vert Kevin Arseneau.

La caravane libérale terminera sa journée, et sa campagne électorale, dans la péninsule acadienne, où là aussi, certaines luttes pourraient être très serrées.